Bancos ainda não bateram martelo sobre oferta de consignado para beneficiários do Auxílio Brasil Liberação do crédito ainda depende de regulamentação por meio do Ministério da Cidadania. Por g1

07/08/2022 05h30 Atualizado 07/08/2022

1 de 1 Beneficiários do Auxílio Brasil poderão pedir um empréstimo até 40% do valor do benefício. — Foto: André Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo Beneficiários do Auxílio Brasil poderão pedir um empréstimo até 40% do valor do benefício. — Foto: André Melo Andrade/Immagini/Estadão Conteúdo

Quem recebe o Auxílio Brasil , assim como outros benefícios de transferência de renda do governo, poderá fazer empréstimo consignado (com desconto direto na fonte). Até agora, no entanto, poucas instituições afirmaram que devem oferecer o serviço.

A nova lei que possibilita o empréstimo consignado foi criada a partir de uma medida provisória (MP) editada pelo governo e aprovada pelo Congresso Nacional . A medida é criticada por especialistas, que apontam para o risco de endividamento ainda maior da população mais vulnerável da população.

Entre os bancos mais prováveis a oferecer o empréstimo consignado está a Caixa Econômica Federal, que opera os programas sociais do governo, além do Banco do Brasil.

O presidente do Bradesco , Octavio de Lazari Júnior, afirmou que o banco entendeu que é melhor não operar o consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil . Itaú e Santander também não demonstraram interesse na modalidade.

«Não se trata de uma aposentadoria ou pensão, mas um benefício a pessoas que estão em dificuldades. Portanto, o Bradesco não vai operar nessa carteira. Estamos falando de pessoas vulneráveis. Em vez de ser uma boa operação para o banco e para o cliente, entendemos que a pessoa terá mais dificuldade quando o benefício cessar,e, por isso, preferimos não operar», disse Lazari, durante apresentação dos resultados do Bradesco no 2º trimestre.

Apesar de ainda não haver regulamentação de condições para a liberação dos empréstimos, já existem anúncios de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil . O Pan, Safra e o Facta Financeira estão entre os que já fizeram publicações em seus sites permitindo, inclusive, simular a contratação do crédito.

Correspondentes bancários que atuam em nome do Bmg e do Daycoval também já fizeram anúncios, mas não há informações oficiais ainda dessas instituições. Segundo o Valor apurou, mesmo bancos que permitem a simulação ainda não bateram o martelo de que devem mesmo oferecer o empréstimo e ainda aguardam como será a regulamentação da nova lei pelo governo.

Um dos únicos que confirma que deve oferecer o produto é o Agi (antigo Agibank). «O Agi já oferece crédito consignado para beneficiários do INSS e agora passa a oferecer também para beneficiários do Auxílio Brasil . A sanção dessa medida representa a possibilidade de acesso ao crédito a milhões de brasileiros que precisam do recurso para realizar algum projeto específico ou até mesmo para as demandas básicas do dia a dia. Entendemos ser um importante mecanismo de inclusão financeira para esse público», disse, em posicionamento enviado ao Valor.

Pela nova lei, quem recebe o Auxílio Brasil vai poder pedir um empréstimo até 40% do valor do benefício. O prazo é limitado a 24 meses e não há limite para a taxa de juros cobrada.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

