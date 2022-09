Banco de Sangre del Hospital Juan Motezuma Ginnari no tiene reactivos para serología 

Entornointeligente.com /

María Gabriela Danieri

@Supermagab

Los pacientes del Hospital Juan Motezuma Ginnari, ubicado en la parroquia La Beatriz del municipio Valera en el estado Trujillo, deben pagar las pruebas de serología en laboratorios privados, si quieren ser intervenidos quirúrgicamente en el centro de salud perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Una situación que se presenta desde la reactivación de los servicios del hospital hace dos años.

Dicha información fue corroborada en un trabajo de campo realizado por el Diario de Los Andes en la mañana de este lunes, 5 de septiembre, tras recibir varias denuncias de pacientes y trabajadores del sector salud, quienes están preocupados por la falta de reactivos para la serología . Aseguran esto podría desencadenar el contagio de personas con enfermedades graves, durante las intervenciones por medio de sangre contaminada.

Explicaron que esto se evitaría si las pruebas son hechas en Bancos de Sangre, privados o públicos, con los insumos del Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (Elisa) de cuarta generación y no en cualquier laboratorio, donde implementan pruebas rápidas poco confiables.

En Valera solamente están preparados los bancos de sangre de las clínicas UGA, María Edelmira Araujo, Instituto Médico, Hospital Dr. Pedro Emilio Carrillo y el Hospital del IVSS.

No obstante, el Hospital de la Beatriz tiene dos años sin prestar estas pruebas, debido a que el estado no los provee de las cajas con reactivos necesarios para detectar Anti core, Hepatitis B y C, HIV, sífilis, chagas y HTLV I y II en la sangre de los posibles donantes.

Factor económico El equipo de reporteros entrevistó a algunos pacientes que fueron operados en el Hospital Juan Motezuma Ginnari y contaron que una semana antes de pasar a quirófano, el personal del Banco de Sangre solicita dichas pruebas y los envían a preguntar en laboratorios o clínicas por la serología.

En ese momento, la capacidad económica de los pacientes se convierte en un factor determinante, porque las pruebas rápidas en los laboratorios suelen ser más baratas que en los Bancos de Sangre de las clínicas privadas.

Algunos pueden pagar el monto, equivalente a 35$ en las clínicas, pero otros ven mejor pagar dos dólares por cada prueba en laboratorios, pues adicional deben conseguir otros insumos para la intervención, entre ellos un kit para preparar la sangre (valorado en 50$).

Sin embargo, hay pacientes que están conscientes de los riesgos y pagan por la serología en las instituciones privadas.

Sirven pero no para operar De acuerdo a los trabajadores de salud que denunciaron al Diario de Los Andes, no se trata de atacar a los laboratorios. Al contrario, ellos realizan pruebas rápidas que sirven para otros fines, pero no para la serología.

Esto debido a que, por ejemplo, una prueba rápida para HIV detecta el virus pasado un año o más del contagio. En cambio, con el reactivo de Elisa de cuarta generación puede detectarlo a un mes de contraer el virus.

En ese sentido, solicitan a las autoridades del IVSS dotar adecuadamente al Banco de Sangre del Hospital Juan Motezuma Ginnari y evitar problemas de salud a la ciudadanía. Una alternativa, en el mediano plazo, es implementar la colaboración entre el centro y el Hospital Universitario Dr. Pedro Emilio Carrillo.

