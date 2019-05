Banco de Portugal aprova Fang Bian para presidente executivo do Bison Bank – Sociedade – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / O Banco de Portugal aprovou Fang Bian para presidente executivo do Bison Bank, antigo Banif – Banco de Investimento, foi esta terça-feira anunciado. Em comunicado, o Bison Bank avança que “Fang Bian acaba de ser aprovado pelo Banco de Portugal como o novo CEO [presidente executivo]”, salientando que o responsável tem “um curriculum com mais de 30 anos de experiência acumulada na banca de investimento e banca de retalho em Hong Kong, Singapura, Londres e Pequim”. A sua experiência “de mais de três décadas no setor bancário irá permitir levar a cabo a implementação do plano estratégico do banco através da expansão do seu ‘core business’ [negócio principal] nas áreas de ‘Wealth Management’ e ‘Investment Banking’, sustentada na plataforma Euro-Asiática, assegurando em simultâneo uma forte cultura e estrutura de gestão de risco”, segundo a mesma fonte. Fang Bian foi presidente da Comissão Executiva do Bison Finance Group Ltd. e membro do Comité de Gestão do Bison Capital Financial Holdings e, entre 2013 e 2018, esteve no Bank of China International (BOCI) Group, onde foi administrador. “Sinto-me muito honrado pela confiança depositada em mim pela administração do Grupo Bison. Estou muito entusiasmado por poder usar toda a experiência acumulada durante a minha carreira para contribuir para o desenvolvimento do Bison Bank” afirmou Fang Bian, citado no comunicado. O novo presidente executivo disse que “o Bison Bank pretende criar uma ligação intercontinental sólida, apoiando um fluxo constante de ligações que aproximem os mercados dos investidores em todo o mundo”. Em 18 de janeiro, o Bison Bank anunciou que o seu acionista tinha proposto Bian Fang para presidente executivo. Na altura, os chineses do Bison Bank justificaram a decisão com “os crescentes desafios e complexidades inerentes à ligação entre a China e a Europa no setor financeiro, em especial na área da banca de investimento e gestão de patrimónios”. O Bison Bank anunciou também, na altura, que o seu acionista tinha decidido nomear Pedro Oliveira Cardoso como responsável na área internacional do Bison Financial Group. De acordo com o Jornal Económico de 18 de janeiro, Pedro Oliveira Cardoso foi inicialmente proposto para ser presidente executivo do Bison Bank, mas o banco acabou por optar por Bian Fang, face ao risco de chumbo das avaliações de idoneidade do gestor português no Banco de Portugal. De acordo com o jornal, o risco de chumbo estava relacionado com a auditoria forense à Caixa Geral de Depósitos no período entre 2000 e 2015, da qual Pedro Oliveira Cardoso foi administrador. O Bison Bank é a nova designação do antigo Banif – Banco de Investimento, adquirido à Oitante pela Bison Capital Financial Holdings em novembro de 2018. No final de junho de 2018, o Banco de Portugal anunciou que pediu o início da liquidação judicial do Banif, na sequência da revogação pelo Banco Central Europeu da autorização para o exercício da atividade de instituição de crédito. Em dezembro de 2014, o Banif foi alvo de uma medida de resolução, por decisão do Governo e do Banco de Portugal, o que levou a que muitos clientes se viessem a afirmar como lesados por aquela instituição bancária. Continuar a ler

