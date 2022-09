Banco de Fomento escolheu 14 de capitais de risco para apoiar empresas

Entornointeligente.com /

Sete meses e meio depois do fim do período de candidaturas, o Banco Português de Fomento (BPF) anunciou que escolheu 14 sociedades de capitais de risco para fazer chegar 500 milhões de euros do Fundo de Capitalização e Resiliência a pequenas e médias empresas, e às chamadas midcaps . Incluindo a participação privada, o montante disponível para ajudar na consolidação de empresas chega, neste arranque, aos 752 milhões de euros.

Em Fevereiro, tinham-se apresentado 33 candidatos ao Programa Consolidar, que pretende ajudar as empresas mais pequenas do tecido empresarial e que tenham sofrido o impacto económico da pandemia, mas apresentem indicadores de que são economicamente viáveis. Dessas 33, cerca de metade ficou pelo caminho, segundo os resultados anunciados nesta quinta-feira de manhã.

Neste programa, o BPF escolhe sociedades capitais de risco como intermediárias. São constituídos fundos de investimento com um capital mínimo de 40 milhões de euros e em que pelo menos 30% do capital tem de vir de investidores privados.

A lista de escolhidas inclui nomes com experiência, outros com menos e também uma sociedade do próprio Estado, a Portugal Ventures, que faz parte aliás do BPF.

O lote inclui: ActiveCap; CoreCapital; Crest Capital Partners; Draycott; ECS Capital; Fortitude Capital; Grosvenor; Growth Partners; HCapital Partners; Horizon Equity Partners; Inter-Risco; Oxy Capital; Portugal Ventures; Touro Capital Partners.

