Banco Central dos EUA volta a subir juros

27/07/2022 15h01 Atualizado 27/07/2022

1 de 1 Sede do Federal Reserv (Fed), Banco Central dos EUA. — Foto: REUTERS/Joshua Roberts Sede do Federal Reserv (Fed), Banco Central dos EUA. — Foto: REUTERS/Joshua Roberts

O Federal Reserve ( Fed ), o banco central dos Estados Unidos, aumentou as taxas de juros do país nesta quarta-feira (27) para uma faixa de 2,25% a 2,5% – uma alta de 0,75 ponto percentual. É a quarta vez neste ano em que os juros são elevados.

Com o aumento de 0,75 ponto percentual, o Fed manteve o ritmo de alta dos juros da reunião de junho , que já havia sido o maior aumento desde 1994.

No comunicado depois da reunião desta quarta, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) indicou que deve continuar elevando a taxa nos próximos encontros .

«A inflação permanece elevada, refletindo desequilíbrios entre oferta e demanda relacionados à pandemia, preços mais altos de alimentos e energia, e pressões mais amplas sobre os preços», informou o Fomc.

O avanço dos juros nos Estados Unidos ocorre num cenário de inflação bastante elevada. Nos 12 meses até junho, os preços ao consumidor saltaram 9,1% no país. Foi o maior avanço desde novembro de 1981.

A inflação norte-americana segue pressionada uma vez que os preços da gasolina e dos alimentos permaneceram elevados.

Efeitos no Brasil

Altas de juros nos Estados Unidos tendem a se refletir em alta na cotação do dólar no Brasil, uma vez que há saída da moeda do país, com o objetivo de buscar a melhor remuneração lá fora.

Mas essa elevação já estava, no jargão dos investidores, «precificada» – ou seja, já se contava com uma alta nessa proporção. Assim, a divulgação da decisão do Fed não provocou movimentos mais acentuados na cotação do dólar por aqui nesta quarta.

Os efeitos no Brasil, contudo, também podem ser de longo prazo: a alta de juros nos EUA indica uma desaceleração da economia mundial nos próximos meses, já que os empréstimos e investimentos ficam mais caros.

Essa desaceleração tende a ter efeitos por aqui na forma de uma menor demanda pelos produtos e serviços brasileiros – que pode, no entanto, ajudar a reduzir a inflação doméstica, que também anda pressionando as contas locais.

