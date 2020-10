Bancada RN asegura apoyo a ministro Pérez de cara a votación de acusación constitucional en la Cámara

Entornointeligente.com /

En medio de las dudas que se mantienen por el futuro de la acusación constitucional contra el titular del Interior, Víctor Pérez, la bancada de diputados de RN aseguró este viernes estar cuadrada para apoyar al jefe de gabinete.

El libelo será votado en la Sala de la Cámara el próximo martes 2 de noviembre, luego de que ayer la comisión revisora recomendara su aprobación, pronosticándose un resultado incierto.

La Moneda está haciendo los esfuerzos para sumar votos a favor del ministro, así se espera además convencer a los indecisos que pudieran existir en Chile Vamos. Esto luego de que la molestia que generaron en algunos sectores de RN los argumentos de la defensa de Perez que apuntaban a que Carabineros, en un estado de catástrofe, no depende de su cartera sino que del Ministerio de Defensa a cargo de Mario Desbordes, ex titular de RN.

Por ello, en los últimos días tanto Desbordes como el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, se han desplegado para convencer a los diputados del partido en el cual ambos militan.

Según el jefe de la bancada de diputados RN, Sebastián Torrealba , “la bancada de Renovación Nacional va a estar unida para ir en contra de la acusación constitucional injusta que se le ha hecho al ministro Victor Pérez. Esa acusación constitucional no tiene ningún argumento ni jurídico, ni político para que prospere en la Cámara de Diputados, y no contará con los votos de Renovación Nacional, porque evidentemente lo que la oposición busca con esa acusación constitucional no solamente es atacar al ministro Pérez, sino que a todo el Gobierno del Presidente Piñera”.

“Y no estamos dispuestos a que la oposición siga ocupando las AC de manera torcida, y por lo tanto, RN va a rechazar esta AC”, apuntó Torrealba.

En la misma línea, la diputada y vicepresidenta de RN, Paulina Núñez, comentó que ” en Renovación Nacional hemos cerrado fila con el ministro Perez, vamos a defender a nuestro Gobierno y al ministro frente a esta acusación sin fundamento. Los chilenos decidieron por la paz, los acuerdos y querer construir un mejor país. ¿Cómo cabe ahí la idea de acusar al ministro de Interior y Seguridad Pública? Estamos frente a una opción golpista que avanza desdibujando su rol fiscalizador con tal de dañar al Gobierno y con eso a la democracia”.

En tanto, el diputado Camilo Morán, cercano a Desbordes, planteó que “lo que pasó con los abogados de la defensa ya está superado. Hoy no están los tiempos para acusaciones. No podemos estar gastando el tiempo en un acto que no tiene ningún fundamento, ninguno. Tenemos que aprender a actuar con responsabilidad y esta además es una gran oportunidad para mostrar unidad en el clima político. Las diferencias no se pueden resolver acusando injustamente a un ministro. Espero que de acá al martes la situación se pondere y se entienda que este no es el camino. Nosotros estamos trabajando para que la bancada completa de RN se cuadre con el ministro”. ¿Encontraste algún error? Avísanos

