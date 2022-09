Bancada de APP respalda labor de Lady Camones al frente del Congreso

Entornointeligente.com /

A través de un pronunciamiento, exigen no engañar a la población con afirmaciones falsas y tendenciosas sobre el funcionamiento de los trámites parlamentarios, indicando que no se puede creer que alguien «puede disponer a los 130 congresistas a tomar posiciones o cómo votar en las distintas instancias del parlamento». «Los integrantes del grupo parlamentario APP respaldamos la labor que viene desempañando la presidenta del Congreso, Lady Camones. Rechazamos enérgicamente el ataque del que viene siendo objeto por parte de un sector que cuestiona su postura de oposición a la gestión del actual Gobierno», precisan. Asimismo, exhortan a la ciudadanía a estar alertas frente a posiciones y ataques «que solo están buscando desestabilizar y romper las relaciones del bloque democrático». En ese sentido, precisan que las reuniones de bancada con todos los directivos de los partidos políticos «es usual y correcto de todos y cada uno de los grupos parlamentarios del Congreso», en los que se trata puntos de interés público nacional, regional y local y se definen posturas y estrategias políticas. Por ello, expresaron su disconformidad con las afirmaciones expresadas en la víspera por el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, de quien dicen «confunde el debate político al interior de un partido con la conducción del Congreso de la República». Asimismo, consideran lamentable que el Poder Ejecutivo pretenda culpar al Congreso de la paralización de las inversiones, «siendo que a la fecha no han podido ni ejecutar el 50 por ciento del presupuesto público». «La bancada de APP reafirma su compromiso para llevar adelante las medidas legislativas y fiscalizadoras en el marco de la Constitución y las leyes que el pueblo peruano nos exige y requiere», agregan. (FIN) JCC Más en Andina: ?? El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pide a autoridades actuar ante audios vinculados a titular del Congreso de la República. ?? https://t.co/f0Tz5OknlI pic.twitter.com/O34XLMMwIo

Publicado: 5/9/2022

