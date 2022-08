Bancada antiterorrista pide ampliar atribuciones a las FF.AA. tras dichos de Monsalve sobre estado de excepción en el sur

Entornointeligente.com /

La bancada antiterrorista de la Cámara de Diputados reaccionó a las declaraciones del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien este martes indicó que el estado de excepción constitucional decretado en la Macrozona Sur «no ha logrado responder con prontitud».

El subsecretario llegó a la Región del Biobío tras un violento ataque armado e incendiario que dejó a dos adultos mayores heridos de gravedad en Contulmo. En la oportunidad, la autoridad afirmó que «el estado de excepción, lamentablemente, hasta el momento no ha logrado responder con la prontitud que las personas requieren y demandan. Por lo tanto, vamos a volver a hacer modificaciones, respecto a cómo se despliegan las fuerzas en la Macrozona Sur, y particularmente en la provincia de Arauco», reconoció.

Junto con condenar lo ocurrido en Contulmo, el diputado Cristián Labbé (UDI) pidió a nombre de la bancada antiterrorista que el Gobierno le «entregue garantías» a la zona sur de poder ir a votar «sin peligro». «Además, le pedimos que declare de una vez por todas estado de sitio en toda la zona sur, no podemos seguir mirando sin acciones las consecuencias que el terrorismo tiene azotado a todo el sur del país», acotó Labbé, acción que surgió luego de las declaraciones de Monsalve sobre el estado de excepción.

Sobre los dichos del subsecretario Monsalve, la diputada Gloria Naveillán preguntó: «¿Y recién se está dando cuenta el subsecretario Monsalve, cuando se lo venimos diciendo hace cuatro meses, es como un poquito insólito (…) y recién se da cuenta que esto que tienen como estado de excepción acotado no sirve de nada».

El diputado Miguel Mellado (RN) opinó que el subsecretario «tiene toda la razón, el estado de excepción constitucional que el Gobierno ha colocado no está dando el ancho, él mismo lo dice (…) Lo hemos dicho; que le suelten la mano a los militares para que definitivamente el estado de excepción funcione, recién el subsecretario se da cuenta que el estado de excepción no está funcionando», añadiendo que «les tienen las manos amarradas».

«Estos dolorosos hechos nos han dado al razón una vez más, medidas a medias resultan también resultados mediocres, hoy es imperativo que al estado de excepción se le quite la letra chica, se lo hemos dicho todas las veces que hemos aprobado esta medida», expresó la diputada Flor Weisse (UDI).

«Nos parece una vergüenza que ellos nos pidan en el hemiciclo aprobar un estado de emergencia acotado y por otro lado, ellos tienen contactos directo con los narcoterroristas, esa es una explicación que nos tienen que dar al país y a nosotros (…) nos parece un colmo que la ministra (Siches) siga en este juego», apuntó el diputado de la bancada de Republicanos, Gonzalo de La Carrera.

Según el diputado Mauricio Ojeda (IND-Republicanos), en esta situación «tienes que tener todos los elementos disponibles, no puedes restarte de ninguno de ellos del punto de vista de la seguridad (…) no podemos marginarnos ni dejar ninguno de lado», esperando que los cambios anunciados por el subsecretario sean para «soltarle las manos y que dejen actuar a los militares en igualdad de fuerzas».

El diputado Jorge Rathgeb (RN): «¿Creen qué el estado de excepción acotado debe mantenerse? Hasta el propio subsecretario del Interior ha dicho que es insuficiente, en la sesión por el robo de madera lo dijo el gobernador de Biobío, el gobernador de La Araucanía y la delegada presidencial del Biobío (…) Acá se deben ampliar las facultades a fin de que las policías y las Fuerzas Armadas lleguen a todos los lugares y si es necesario declarar estado de sitio con las facultades que se han señalado, si hay que restringir el derecho a reunión habrá que restringirlo, lo mismo con el derecho a desplazamiento habrá que restringirlo y aplicar las medidas necesarias».

El diputado Henry Leal (UDI) apuntó que «pese a que también les advertimos que un estado acotado no contribuiría a enfrentar a los grupos terroristas que operan en ambas regiones, tres meses después reconocen que su estrategia no ha respondido con prontitud. Si el Gobierno realmente quiere cumplir con su deber de proteger y dar seguridad a los habitantes de la macrozona sur, llegó el minuto en que dejen de pedirle autorización a los sectores más extremos y adopten todas las medidas que sean necesarias».

«Valoro lo que el subsecretario dice, esperemos que sea algo concreto, claro, rápido, efectivo, porque de lo contrario no estamos abordando el problema», apuntó la diputada Joanna Pérez (DC), agregando que «de qué sirve decirle a las Fuerzas Armadas mire vamos a modificar un reglamento cuando no estamos eficiente cuando no estamos trabajado en el territorio».

Por otra parte, el diputado Marcos Ilabaca (PS) consideró que «la constatación que hoy hace el subsecretario del Interior y el Ministerio del Interior va en una dirección correcta (…) Esperamos conocer los resultados del día jueves y las acciones concretas que se van a tomar». ¿Encontraste algún error? Avísanos

