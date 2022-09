Balmain y la nota «sexy» en la pasarela de la mano de Cher

Entornointeligente.com /

PARÍS.- La firma Balmain volvió a decantarse este miércoles por un concurrido festival para mostrar su colección primavera-verano 2023, en la que contó con la artista Cher para cerrar una pasarela llena de vestidos de cortes asimétricos y sensuales aperturas .

El diseñador Olivier Rousteing, una de las estrellas del diseño patrio y niño mimado de la moda francesa, celebró el que fue su tercer festival, sustituyendo así los más convenciones desfiles a puerta cerrada por macroeventos a los que más de un millar de admiradores pueden acudir tan solo con hacer cola o conseguir una entrada en internet.

Esta vez, tuvo lugar en el estadio Jean-Bouin, junto al Parque de los Príncipes del París Saint-Germain, donde el comienzo del desfile se retrasó una hora y el espectáculo en sí duró casi más de treinta minutos.

Un centenar de estilismos donde predominaron los colores tierra, las siluetas alargadas, los cortes drapeados y las prendas ajustadas al cuerpo, con mallas, telas trenzadas, piel brocada con estructuras en volúmenes 3D y unas plataformas altísimas que Balmain quiere convertir en su próxima prenda estrella.

