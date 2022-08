Ballet regressa a Seteais num programa que inclui jantar (e não só)

Entornointeligente.com /

A magia do bailado está de regresso ao Tivoli Palácio de Seteais. No fim-de-semana de 2 a 4 de Setembro, o palácio oferece uma experiência cultural, o bailado, vínica e gastronómica – estas duas, numa parceria entre os chefs Joachim Koerper e Paco Roncero.

Entre 1984 e 2001, as noites de bailado em Seteais, tendo como pano de fundo o palácio e o seu arco, eram uma tradição nos Verões, em Sintra. Vinte anos de interregno depois, o ballet regressou ao palácio , numa iniciativa conjunta com a Câmara Municipal de Sintra, integrada na 56.ª edição do Festival de Sintra, a Gala Internacional do Bailado.

Em finais de Junho do ano passado, coube a Joachim Koerper e à Herdade Malhadinha Nova apresentar um menu onde os sabores típicos do chef do Eleven , o restaurante lisboeta com uma estrela Michelin, foram harmonizados com os vinhos da propriedade alentejana.

Assim, para o comum dos mortais, um bilhete para o ballet custa 10 euros – a câmara disponibiliza transporte da Portela e do Largo da Feira de São Pedro até Seteais. Para quem quiser ter uma experiência única o valor ascende aos 1400 euros (para duas pessoas), porque os festejos começam muito antes e terminam um dia depois do espectáculo, no Tivoli Palácio de Seteais.

A proposta é fazer o check-in no Tivoli Palácio de Seteais na sexta-feira, dia 2. Às 18h, há uma recepção no salão nobre, onde será servido o » Chá das Rainhas «, inspirado em três monarcas portuguesas: a rainha D. Maria II, D. Catarina de Bragança e Carlota Joaquina de Bourbón.

De seguida, cabe ao historiador Rodrigo Sobral Cunha, que escreveu Seteais em Sintra , fazer uma visita guiada ao hotel, levando os hóspedes a descobrir os segredos e as histórias da propriedade que remonta ao séc. XVIII.

Foto Palácio de Seteais DR No sábado, o pequeno-almoço é servido no terraço e cabe aos hóspedes escolherem onde querem ir. À misteriosa Quinta da Regaleira ou ao Palácio Nacional de Sintra, conhecido pelas suas chaminés cónicas. Findas as visitas e de regresso ao hotel, é hora de almoço. A proposta é um piquenique boémio-chique nos românticos jardins de Seteais, um «convite à descontracção neste retiro de serenidade, embalados pela suave e amena brisa de Sintra», diz o programa.

Às 19h é o espectáculo e no final, o jantar a quatro mãos, da responsabilidade de Joachim Koerper e do espanhol Paco Roncero , considerado um dos chefs mais vanguardistas da cozinha espanhola e detentor de duas estrelas Michelin. Os vinhos são do Douro e estão a cargo da companhia Rozès. As despedidas fazem-se na manhã de domingo.

Pacote Retiro em Seteais Valor para duas pessoas para duas noites, de 2 a 4 de Setembro: €1400.

Telefone: 219 233 200

Site , e-mail: [email protected]

