Baleias, Flores e «a essência dos Açores» dão vitória a vídeo português em concurso internacional

A Adventure Travel Trade Association apresentou os três melhores vídeos do sétimo ano da competição de curtas-metragens Adventure in Motion, sendo um deles português e filmado nos Açores.

Adventure is a State of Mind (algo como ‘a aventura é um estado de espírito'), vídeo de 2'21'’ da Futurismo Azores Adventures , mostra nomeadamente o avistamento de baleias por um grupo de turistas durante a pandemia. Em comunicado, a empresa refere que o vídeo «pretende ser uma espécie de um álbum de memórias» e «uma colectânea espontânea de estados de alma». «Tentamos mostrar a essência dos Açores e o impacto destas ilhas únicas junto de quem nos visita, com responsabilidade e respeito.»

«Ser um dos vencedores é um feito que muito nos orgulha, como pequena empresa familiar que, ao fim de 32 anos, continua a ligar turismo, ciência, educação e cultura», reage a Futurismo.

Para além da produção portuguesa (segmento Adventure Needs Nature), vai a votos o filme Sustainable cocktails made in Patagonia (segmento Adventure needs Community) e o filme 100% Women World Record (segmento Adventure needs Women), que acompanha o momento em que oitenta mulheres de 25 nacionalidades chegaram juntas ao topo do Breithorn, próximo de Zermatt — uma delas, jornalista do PÚBLICO (leia a reportagem na Fugas ).

A Adventure Travel Trade Association é uma organização ligada ao turismo de aventura, numa comunidade composta por cerca de 30 mil membros. Os vencedores da categoria avançam para a votação do público durante a noite Adventure in Motion no Adventure Travel World Summit 2022, que se irá realizar em Lugano, Suíça, de 3 a 6 de Outubro. O público presente votará no Melhor Filme.

A associação defende um turismo que reconheça o seu impacto nas comunidades e no ambiente, propondo modelos de gestão e de acção que sejam sustentáveis e regenerativos, em proximidade com as comunidades locais com claro foco na protecção e conservação do meio ambiente e da cultura de cada destino.

