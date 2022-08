Baleia beluga, das águas frias do Ártico, vista no rio Sena

Entornointeligente.com /

Uma baleia beluga, uma espécie protegida geralmente encontrada nas águas frias do Ártico, foi vista no rio Sena, em França.

As autoridades do departamento de Eure, na Normandia, pediram à população para que mantenha distância para evitar angustiar o animal, referindo esta quarta-feira que as imagens sugeriam que se tratava de uma beluga separada do seu casulo, mas sem especificar o tamanho nem a localização exata da baleia.

Uma beluga adulta pode atingir até quatro metros de comprimento e, embora migrem para longe do Ártico no outono para se alimentarem, raramente se aventuram tão a sul.

Subscrever «Decorrem estudos sobre a saúde da baleia para determinar as melhores medidas a tomar para garantir as suas possibilidades de sobrevivência», disseram as autoridades regionais.

Em maio, uma orca – tecnicamente parte da família dos golfinhos – foi encontrada morta no Sena, entre a cidade portuária de Le Havre e Rouen.

O animal estava encalhado no rio, que atravessa Paris e desagua no Canal da Mancha, e não conseguiu encontrar o caminho de volta ao oceano, apesar das tentativas das autoridades em guiá-lo.

As autoridades de Eure disseram que as belugas solitárias às vezes nadam mais para o sul do que o normal e são capazes de sobreviver temporariamente em água doce.

