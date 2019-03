Baleado em assalto foi deixado à porta dos bombeiros – Portugal – Correio da Manhã

Entornointeligente.com /

Preparava-se para realizar um furto num estabelecimento da Trofa, juntamente com os dois cúmplices, quando disparou sobre si mesmo um tiro da caçadeira que levava, na madrugada de sexta. O homem de 35 anos foi atingido numa perna. Os ‘amigos’ deixaram-no à porta do quartel dos Sapadores do Porto, às 04h50. São procurados pela PJ. Logo após o incidente durante a tentativa de furto, os cúmplices pretendiam salvar a vítima, mas para não serem apanhados pelas autoridades, tentaram deixá-la no Hospital de S. João, no Porto. Um agente da PSP, de serviço no hospital, apercebeu-se de que algo estava errado e os três indivíduos fugiram. Depois, foram a um quartel de bombeiros, onde também não conseguiram lograr os seus intentos. Terminaram o percurso seguindo em contramão pela rua da Constituição. Entraram no quartel dos Sapadores, gritaram por socorro a um bombeiro e fugiram. Abandonaram o ferido no passeio, à porta do quartel. A vítima foi assistida no local e está internada no Hospital de Santo António. Corre o risco de amputação da perna atingida. A PSP foi alertada quando os suspeitos tentaram deixar a vítima no hospital e após a deixarem no quartel. A PJ investiga. Assaltante morre após disparar contra si próprio Num caso ocorrido a 24 de julho de 2013, um assaltante morreu após ter disparado contra si próprio, durante um roubo a uma carrinha de valores da Esegur, no Mercado Abastecedor do Porto. O disparo da arma foi acidental. O homem integrava um gang (outros elementos foram detidos) suspeito de roubo agravado, furto, detenção de armas proibidas e falsificação de documento na área do Grande Porto.

LINK ORIGINAL: Correio da manha

