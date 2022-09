Baldivieso deja de ser técnico de Always Ready

Entornointeligente.com /

El vicepresidente de Always Ready, Stiven Díaz, confirmó este sábado que Julio César Baldivieso dejó de ser técnico del equipo alteño, luego de la derrota de su plantel ante Aurora por la mínima diferencia en el estadio de Villa Ingenio.

El dirigente aseguró a Página Siete que esta decisión fue tomada luego de una reunión de emergencia que se tuvo mediante teléfono con el presidente de la institución, Andrés Costa, que no se encuentra en el país.

«Ya no va más, no es solo la derrota, no se puede calificar a un técnico por un partido es la seguidilla de partidos que se vinieron dando, donde ya no se mostró identidad, Bolívar nos pasó por encima con la calidad de jugadores que tenemos, es un cúmulo de cosas que llevaron a tomar esta decisión» dijo Díaz.

Respecto a la opinión del plantel, el vicepresidente afirmó que existen opiniones divididas dentro del camarín, pero que esta fue una decisión como club y no en base a «decisiones personales».

Diaz consideró que el partido contra Aurora fue «la gota que colmó el vaso» y aseguró que ese debería ser un duelo «manejable», pero que «los pasaron por encima», cosa que molestó a la dirigencia.

Por el momento no existe un nombre para reemplazar a Baldivieso en la dirección técnico del club alteño, que es el único que tendrá partidos durante este receso por el partido amistoso de la selección, los millonarios visitarán a Royal Pari el próximo 28 de septiembre en un partido reprogramado.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

