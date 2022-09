Balance: Así fue la visita de Petro a Buenaventura

Entornointeligente.com /

La instalación de un Puesto de Mando Unificado por la Vida, PMU, fue una de las acciones que puso en marcha el Gobierno Nacional, tras la visita del presidente Gustavo Petro ayer a Buenaventura.

Esta propuesta, que inicialmente tendrá una duración de 100 días, busca soluciones para la ciudadanía, enfocadas en brindar oportunidades de inversión social.

El Mandatario también presidió un Consejo de Seguridad Integral, junto al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el director de la Policía, general Henry Sanabria, entre otros miembros de la Fuerza Pública y el Gobierno.

«Se han dado unas directrices que no simplemente contemplan lo que ha sido tradicional, hasta ahora, de mirar la seguridad en términos de capturas y bajas de la bandas que le venden al narcotráfico. Al final, hay un mecanismo muy superior que no está en Buenaventura, que acumula y que vuelve esa mercancía en dinero a través del contrabando o la importación del lavado de activos. Allí ya no hay ningún miembro y es un poder que está desencadenando la violencia», afirmó el Presidente.

Gustavo Petro reiteró su intención de concertar con ‘Los Shottas’ y ‘Los Espartanos’, quienes fueron los responsables de las disputas por el control territorial, una salida dialogada de su actividad criminal, y anunció que estos grupos ya han comunicado su intención de hacer parte de la mencionada ‘Paz total’.

Asimismo, el Mandatario reiteró que «hay que hacer una gran obra de emancipación social, de recuperar niveles de ingreso en la ciudad, sobre todo para la juventud, y realizar previamente una actividad profunda de inteligencia sobre los mecanismos poderosos que está desencadenando la muerte en la ciudad. En la actividad cotidiana es asegurar que ningún joven más mate a otro de la ciudad».

Por su parte, el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal, pidió «un acuerdo humanitario» y señaló que es necesario cesar la violencia que aqueja desde hace mucho tiempo al Distrito Portuario.

Además, hizo un llamado para que la ciudad sea piloto de un acuerdo humanitario «de manera urgente», pues aseguró que la violencia estaría afectando derechos como el de la educación.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien también asistió a esta reunión, explicó que lo que se busca no solo es fortalecer la ciudad con miembros de la Fuerza Pública, sino también avanzar en estrategias de protección y prevención a las comunidades.

«Más que fuerza lo que queremos es acompañar con medidas de protección y prevención a los ciudadanos para rodearlos de garantías. Algunas de las estrategias en las que se trabajarán son: disminuir en la mínima expresión posible de tiempo las gestiones de riesgo de las personas y revisar quiénes tienen medidas cautelares en el Sistema Interamericano de Justicia, con el fin de adoptar planes que no han sido atendidos, lo que estaría desencadenando en más muertos», expresó Prada.

Al respecto, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, agradeció la presencia del presidente Gustavo Petro al Puerto y recalcó que el Valle del Cauca está pasando por un situación crítica en cuanto a seguridad y que por eso han sido tan insistentes los llamados a que el Gobierno Nacional brinde apoyo a las autoridades locales para hacerle frente a la violencia.

«Estamos viviendo una situación de seguridad difícil por la que todos los vallecaucanos esperamos se tomen importantes decisiones. Estamos acompañando al señor Presidente y apoyamos el proceso de la ‘Paz total’. Yo, que vengo de un gobierno que fue el de la paz, tengo toda la disposición de trabajar socialmente, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional», comentó la Mandataria.

Finalmente, la Gobernadora sostuvo que esperan que el gobierno de Gustavo Petro también apoye al departamento en otros aspectos, además de la seguridad, entre ellos inversiones sociales en Buenaventura en materia deportiva, de salud, de atención social y de reactivación económica.

Durante su visita a Buenaventura, el presidente de la República Gustavo Petro sostuvo un encuentro con el líder social Leonard Rentería y la comunidad del Distrito.

Bonaverenses piden garantías Luz Mary Carabali, aseguró que pese a los patrullajes de la Fuerza Pública, «me da miedo desplazarme a la institución de trabajo porque está uno siempre con la inquietud de qué puede pasarles a los estudiantes cuando van de camino a la escuela. Es una inseguridad que día a día nos tiene atemorizados, nos levantamos y no sabemos si vamos a volver a nuestras casas, por esto urge que el Presidente tome medidas también frente a los jóvenes para que no se mezclen con los grupos armados al margen de la ley».

Por su parte, otra de las ciudadanas, quien pidió reservar su identidad por temas de seguridad, hizo un llamado al Estado para que «se cubran las necesidades básicas de los jóvenes como la educación y el empleo. Además, es importante la justicia social para que las cosas se puedan dar mejor, de lo contrario, seguiremos en lo mismo. Necesitamos que la gente entienda que para que suceda la paz hay que hablar entre todos».

