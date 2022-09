Entornointeligente.com /

Balança comercial registra saldo positivo de US$ 4,2 bilhões em agosto, diz governo No acumulado do ano, segundo os dados oficiais, a balança teve superávit de US$ 44,1 bilhões. Superávit é registrado quando as exportações superam as importações. Por Jéssica Sant'Ana e Ana Paula Castro, g1 e TV Globo — Brasília

01/09/2022 15h00 Atualizado 01/09/2022

A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia informou nesta segunda-feira (1º) que a balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,2 bilhões em agosto.

O superávit é registrado quando as exportações superam as importações. Quando acontece o contrário, o resultado é de déficit.

Ao todo, segundo o governo:

as exportações em agosto somaram US$ 30,840 bilhões; e as importações, US$ 26,675 bilhões.

O resultado divulgado nesta quinta-feira representa queda do saldo na comparação com o mês de julho, quando o superávit foi de US$ 5,4 bilhões .

Além disso, o saldo de agosto de 2022 representa queda de 45% na comparação nominal com o mesmo mês de 2021, quando o superávit da balança foi de US$ 7,7 bilhões. Na comparação pela média diária, que considera somente dias úteis, a queda foi de 48%.

Resultado da balança comercial em 2022, mês a mês Em US$ bilhões, valores arredondados Fonte: Ministério da Economia Crescem as exportações de carne bovina e de frango

Acumulado do ano

No acumulado de janeiro a agosto deste ano, segundo os dados oficiais, a balança comercial registra saldo positivo de US$ 44,1 bilhões, queda de 15,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o superávit somou US$ 52 bilhões. Pela média diária, a queda foi de 15,8%.

Segundo o Ministério da Economia, nos oito primeiros meses deste ano, as exportações somaram US$ 225,1 bilhões, e as importações totalizaram US$ 181 bilhões.

Previsão para 2022

O Ministério da Economia estima que a balança comercial vai fechar o ano com um saldo positivo de US$ 81,5 bilhões.

O valor pode ser revisado na próxima divulgação, que provavelmente acontecerá em 3 de outubro.

