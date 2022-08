Balacera en el Concejo de Bogotá: Los disparos se dieron para frenar a hombre que intentó huir

Entornointeligente.com /

Las alarmas continúan encendidas en materia de seguridad en la capital, después de que en la mañana de este martes 23 de agosto se registraran varios disparos sobre la calle 34 , en inmediaciones del Concejo de Bogotá.

Pocos detalles se conocían acerca de la realidad de los hechos, pues solo se registraron imágenes en las que una camioneta y un vehículo particular de gama baja resultaron chocados en este punto. Allí arribó la Policía , pues ciudadanos alertaron por varios disparos que fueron detonados en el lugar, pero solo se dio a conocer que tres personas resultaron capturadas.

Un disparo al aire por intolerancia La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que tras lo sucedido pudo esclarecerse que se trató de un hecho de intolerancia, en el que un escolta detonó su arma al aire para intentar frenar al conductor del vehículo particular que había chocado a un esquema de seguridad de un excongresista e intentó darse a la huida.

«Policía de Bogotá me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada, lo persiguieron», empezó diciendo la alcaldesa.

«Uno de los miembros del esquema de protección hizo un disparo al aire para forzar al que huyó a detenerse. He ordenado que se investigue el hecho, al que huyó y al que disparó! Nunca estuvo en riesgo al vida del protegido. Ni siquiera estaba en el vehículo estrellado», agregó la mandataria.

Finalmente, la alcaldesa ofreció excusas y enfatizó en que hechos como este no deben suceder, independientemente de la situación. «No tiene ninguna proporción con los protocolos de protección y en cambio si genera una zozobra enorme en los vecinos de la zona, a quienes les ofrecemos esta explicación y excusas por la intranquilidad», concluyó.

. @PoliciaBogota me confirma que no hubo ninguna balacera cerca al Concejo como irresponsablemente se difunde. Un vehículo estrelló a otro de una persona protegida con esquema de seguridad y huyó. Como no es normal que alguien huya por una simple estrellada lo persiguieron (Sigue)

— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 23, 2022

Por su parte, varios concejales reprocharon lo sucedido y arremetieron con fuerza sobre el manejo de la seguridad que actualmente tiene la ciudad, pues también resaltaron la masacre ocurrida el pasado 19 de agosto que mantiene en zozobra a los ciudadanos.

Iniciamos el día con balacera al lado del @concejodebogota ¡muy segura esta ciudad! @ClaudiaLopez pic.twitter.com/WliFlenURo

— Diana Diago (@dianadiago) August 23, 2022

#BogotáTieneMiedo y no es para menos cuando hace un par de días masacran 4 personas y hace pocos minutos se presenta un tiroteo cerca al @ConcejoDeBogota . Los dos son actos de violencia que dan como muestra la intolerancia, el caos y el peligro al que estamos expuestos en Bogotá.

— Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) August 23, 2022

Bogotá está fuera de control, al lado del @ConcejoDeBogota se acaba de presentar una fuerte balacera. Definitivamente la seguridad no le importa a la alcaldesa @ClaudiaLopez y mucho menos al secretario de seguridad @anibalfds .

— Papo Amin (@papoaminCD) August 23, 2022

