Entornointeligente.com /

Sep 07, 2022

Baker Hughes

simplifica su organización

» Nuestra estructura actualizada nos permitirá ofrecer las tecnologías que demandará la transición energética al fortalecer aún más nuestras relaciones con los clientes existentes y permitir una mayor flexibilidad operativa, manteniendo el tamaño y la escala para maximizar las inversiones en tecnología y los retornos de capital para nuestros accionistas».

Lorenzo Simonetti

Baker Hughes Company ha anunciado que está reestructurando y simplificando su organización y acelerando su transformación estratégica, con lo que simplificarán las operaciones, mejorarán la rentabilidad e impulsarán el crecimiento, satisfaciendo las necesidades de los clientes y produciendo soluciones en los mercados industriales y de energía en rápida evolución.

La restructuración contempla:

Establecimiento de dos segmentos comerciales de informes: Servicios y equipos para yacimientos petrolíferos (OFSE) y Tecnología industrial y energética (IET). Acelerar la transformación estratégica para simplificar y mejorar las operaciones, mejorando la rentabilidad mientras se posiciona para el crecimiento con clientes en los mercados energético e industrial. Esperar entregar al menos $150 millones en reducciones de costos, maximizando el valor para los accionistas. Lorenzo Simonelli, Presidente y CEO de Baker Hughes, dijo «Hemos buscado continuamente asegurarnos de que Baker Hughes pueda operar en cualquier entorno y desempeñe un papel claro para ayudar a abordar el Trilema Energético: equilibrar la seguridad energética, la sostenibilidad y la asequibilidad. Hoy, estamos dando un próximo paso deliberado en nuestro viaje estratégico para transformar y simplificar nuestras operaciones y posicionar a Baker Hughes para el futuro «.

Baker Hughes está reestructurando sus cuatro compañías de productos para enfocarse en dos segmentos comerciales de informes y optimizar su estructura corporativa, que se espera que genere al menos $ 150 millones en ahorros de costos y forme la línea de base para una mayor mejora de los márgenes. A partir del 1 de octubre, la Compañía se reestructurará formalmente en dos segmentos comerciales de informes:

Oilfield Services & Equipment (OFSE) integra las actuales empresas de productos Oilfield Services (OFS) y Oilfield Equipment (OFE). Industrial & Energy Technology (IET) integra las actuales empresas de productos Turbomachinery & Process Solutions (TPS) y Digital Solutions (DS). Después de identificar OFSE e IET como las dos grandes áreas comerciales en 2021, Baker Hughes evaluó cuidadosamente todos los aspectos de la estrategia a largo plazo de la empresa, su desempeño corporativo, estructura organizacional y la perspectiva del mercado en todos sus negocios. Esta transformación es el siguiente paso en el viaje de la Compañía para crear la empresa de tecnología energética preeminente, posicionándose para los cambios que se desarrollan en el panorama energético.

Maria Claudia Borras

Baker Hughes también realizará cambios en su equipo de gestión bajo las órdenes de Lorenzo Simonelli. A partir del 1 de Octubre:

Maria Claudia Borras es vicepresidenta ejecutiva (EVP) de OFSE. Borras se desempeñó anteriormente como vicepresidente ejecutivo de OFS desde 2017. Rod Christie

Rod Christie es vicepresidente ejecutivo de IET. Christie se desempeñó anteriormente como vicepresidente ejecutivo de TPS desde 2017. Jim Apostolides es vicepresidente sénior (SVP) de excelencia operativa empresarial, una función recientemente creada para impulsar una mejor coordinación y alineación de áreas operativas clave. Apostolides supervisará los Centros de Excelencia de la Cadena de Suministro consolidados de la Compañía; Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ); y funciones ambientales, sociales y de gobierno (ESG). Anteriormente se desempeñó como vicepresidente sénior de excelencia empresarial y ha estado en la empresa durante 23 años. Jim Apostolides

Lorenzo remembró «Hace tres años, emprendimos la audaz ambición de ser una empresa de tecnología energética y hacer avanzar la energía. No podríamos haber logrado nuestras metas sin el compromiso y la perseverancia de todo nuestro equipo de liderazgo. Quiero agradecer a nuestros líderes salientes por sus importantes contribuciones para lograr nuestra estrategia mientras buscan nuevas oportunidades».

En medio de un contexto muy dinámico, Baker Hughes continúa trabajando con diligencia para mejorar la ejecución operativa y remodelar la organización. La Compañía continuará ejecutando sus prioridades estratégicas con el objetivo de mejorar los rendimientos, generar un fuerte flujo de caja libre y brindar valor y rendimiento a los accionistas. …………… For more information, please contact: Investor Relations Jud Bailey +1 281-809-9088 [email protected]

Media Relations Thomas Millas +1 713-879-2862 [email protected]



LINK ORIGINAL: Petroleum

Entornointeligente.com