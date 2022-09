Entornointeligente.com /

Rosa Méndez, el 7 de setiembre, durante el lanzamiento del Mes de la Diversidad en el MIDES, en Montevideo.

Foto: Mara Quintero

Bajo la consigna «Cambiá la jugada. En todos los deportes, diversidad de identidades», el Mides lanzó el Mes de la Diversidad Publicado el 8 de septiembre de 2022 LGBTI 3 minutos de lectura Entre las actividades previstas, la cartera elaborará una guía de «buenas prácticas para la población LGBTI» en el deporte, informó Rosa Méndez, directora del área de Promoción Sociocultural. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes En el marco de la celebración del Mes de la Diversidad, a lo largo de setiembre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizará una serie de actividades con el objetivo de promover la inclusión de las personas LGBTI en el deporte y reivindicar la visibilidad de todas las expresiones de género. En esa línea, la consigna elegida por la cartera este año es «Cambia la jugada. En todos los deportes, diversidad de identidades». Así lo anunció este miércoles Rosa Méndez, responsable del área de Promoción Sociocultural del Mides en el acto de lanzamiento de las propuestas. «Es una invitación a las comunidades deportivas y de la educación física a cambiar la jugada, porque todas las personas tenemos derecho al deporte sin ningún tipo de discriminación», expresó Méndez.

La referente del área contó que entre las autoridades del ministerio hubo «varias» conversaciones para definir la temática de este año y se decidió optar por una «consigna específica» que no haya sido muy investigada en Uruguay, como a su entender es el caso de la inclusión de las personas LGBTI en el deporte. En el mismo sentido, sostuvo que contar con «información» y «datos estadísticos» es la «única» forma de avanzar en la elaboración de políticas públicas específicas para esta población en esta área.

En una búsqueda por comenzar a llenar ese vacío de información, Méndez anunció que el Mides y el Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República realizarán, durante setiembre, una investigación sobre diferentes aspectos de la temática. Más adelante, con los datos obtenidos y su respectivo análisis, se publicará una guía de «buenas prácticas para la población LGBTI». El documento será entregado a instituciones deportivas y centros educativos de todos los niveles.

La investigación se centrará en tres líneas específicas. Entre ellas, la «participación de las mujeres en el fútbol profesional», el «registro de acciones que ya llevan adelante clubes deportivos en materia de diversidad sexual», y el abordaje actual del tema en el Instituto de Formación Superior de Educación Física, explicó la jefa del Departamento de Diversidad Sexual del Mides, Luisina Tuduri.

Durante todo el mes, el Mides desarrollará actividades al aire libre en la pista de atletismo y acompañará la inauguración de una sede del Centro de Atención en Psicología Afirmativa LGBTI en Bella Unión -que ya cuenta con un local en Paysandú y otro en Salto-. El acto de cierre será el 23 de setiembre, con la presentación de la guía, dijo Tuduri.

Rendir cuentas Méndez sostuvo que, además de estas actividades y de desarrollar la investigación anunciada, el Mides «rendirá cuentas» sobre las acciones que ha realizado y en las que viene trabajando en materia de diversidad sexual.

Como presidenta del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual, la jerarca destacó en primer lugar que, desde 2020 hasta la fecha, el organismo se reunió 15 veces. Del total, tres fueron sesiones extraordinarias para atender «casos emergentes o problemáticas que se estaban dando en el momento».

Uno de estos encuentros fue con el Instituto Nacional de Estadística por la incorporación de la variable identidad de género en el próximo censo. La referente del área dijo que durante la reunión se trabajó sobre cómo se hará el relevamiento de la información, qué se preguntará y cómo. Agregó que el Mides se encargará de organizar un taller de «sensibilización» en la temática a las personas que realizarán el censo.

En segundo lugar, Méndez subrayó el trabajo del consejo en relación con la implementación de la Ley Integral para Personas Trans. Según dijo, uno de los aspectos de la norma que más trabajó el organismo fue el «no cumplimiento del 1% del cupo en llamados laborales para personas trans», denunciado varias veces por organizaciones de la sociedad civil . En este sentido, Méndez señaló que se conformó una «mesa extraordinaria» con la Oficina Nacional de Servicio Civil para ocuparse del tema.

Al cierre de la actividad, el titular del Mides, Martín Lema, dijo que el ministerio «filosóficamente» tiene el «deseo» de alcanzar una «sociedad más justa». Pero agregó que para llegar a ese objetivo el deseo no alcanza, sino que hacen falta «acciones» como las que se plantearon durante el acto. «Es la acción la que lleva adelante el proceso hacia una sociedad que disponga de mayor justicia», manifestó el ministro.

«En un momento hablaba de tolerancia. Después, empecé a hablar de respeto. Luego, entendí que no tenía que hablar ni de tolerancia ni de respeto, directamente no tenía que opinar. No tengo que tomar una posición sobre la preferencia de una persona», expresó Lema. «Es como si a mí me gustara el color azul y las personas respeten que me gusta ese color. Pero no tienen que respetar nada. Me gusta el color azul y punto. No es objeto de juicio», agregó.

¿Te interesa el feminismo? Suscribite y recibí el newsletter de Feminismos en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo mes de la diversidad Mides LGBTI Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com