Baja 10 kilos para ir a Catar y retirarse

Pese a que está en un muy buen momento físico, al bajar 10 kilos, el portero Esteban Alvarado, del Club Sport Herediano, anuncia que ya tiene claro que se retirará en junio del 2023. Pero antes tiene pendiente ir al Mundial Catar 2022 este fin de año y salir campeón con el Team.

¿Cómo está eso de que se retira?

– Yo había comentado que quería jugar un año más y lo tengo estipulado así, no creo que vaya a cambiar de opinión.

¿Por qué?

-Sinceramente es algo que me sale muy natural. Llegué a una etapa donde me quiero dedicar a otras actividades y compartir con mi familia. Estoy muy agradecido con el fútbol, he tenido una buena carrera y espero en junio irme campeón.

¿Puede cambiar?

-Ya está muy analizado. La verdad es que no voy a cambiar de opinión. Uno debe tomar decisiones. Me gustaría compartir mucho con mi familia. El fútbol te da mucho, pero también te quita. Es una decisión humana que deja más que el fútbol. Lo he conversado desde hace mucho y tengo el respaldo de mis allegados.

¿La lesión que sufrió recientemente tuvo que ver?

-Al principio sí, pero no seguí con medicación y me curé. Estoy al 100% y era muy doloroso. Ahora estoy muy bien.

¿Es cierto que bajó de peso?

-Calculo que bajé de 8 a 10 kilos. Soy más cuidadoso con las comidas y una dieta más balanceada. En Holanda estuve muy bien y uno cambia cuando avanza la edad. Me propuse irme como lo merezco, siendo campeón.

¿Es el mundial una meta?

-Voy a darlo todo o nada, es una meta muy clara. Si se da bienvenida y si no es que no estaba para mí.

