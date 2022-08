«Bailando» es la invitación musical de La Cassandra

Entornointeligente.com /

Miami, FL , .- (@MinayaPR) La Cassandra continúa su trabajo firme y constante en la industria con la presentación de su tercer sencillo titulado «Bailando» donde mezcla y hace una fusión latina, latina contemporánea, pop e influencias afrolatinas esta vez bajo la plataforma multinacional Altafonte.

Altafonte es una distribuidora digital de música y vídeo creada por profesionales de larga trayectoria en la industria de la música, desde 1993, ha sido pionera en el cambio de industria logrando grandes acuerdos con artistas como Julio Iglesias, Julieta Venegas, Victoria La Mala, entre otros.

Este tema, producido por Víctor Rosso y coescrita junto con Randy Wisky, la canción pop tropical muestra un conjunto de metales, percusión e influencias de la música afrolatina para lograr una unión cultural de ritmos.

«Bailando» es una canción inspirada en amar la vida por completo, dejar de lado los miedos y luchar por la felicidad. Brinda palabras edificantes con un ritmo ligado a las raíces caribeñas. «Hay que vivir la vida, Just let it go Bailando» es un recordatorio para disfrutar la vida manifiesta la Artista.

«Escribí esta canción después de un viaje a mi país natal República Dominicana y atesorando los recuerdos. En un mundo donde es tan normal estar estresado y preocupado, allí me sentí libre; La gente, su sencillez y la belleza de la isla inspiraron la letra.» dijo la cantante mostrando su motivación.

