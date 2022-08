Bad Bunny se inspira en Elvis Crespo para su nuevo videoclip

Entornointeligente.com /

El puertorriqueño, Bad Bunny , lanzó el videoclip de su tema «Neverita» que forma parte de su último álbum «Un Verano sin Ti». Al verlo sus fanáticos quedaron emocionados y sorprendidos porque la producción audiovisual cuenta con los mismos efectos visuales que fueron usados en la canción «Suavemente» lanzada en 1999 por el merenguero Elvis Crespo. La similitud entre ambas producciones ayudó a que el vídeo del conejo malo se volviera tendencia rápidamente en las redes sociales y que a dos días de su lanzamiento ya cuenta con 12 millones de reproducciones en Youtube.

Un video que tiene un claro aire retro que hace recordar la vieja escuela, pues cuenta con unas características propias de la década de los 90´s. Entre ellas se encuentra la vestimenta, idéntica al intérprete de «Píntame», la calidad del vídeo es de 240p y las transiciones son similares a las usadas en la canción «Suavemente». De hecho, al final del videoclip el Conejo malo expresó «en honor al mejor vídeo de todos los tiempos». Frente a ellos los fanáticos reaccionaron dejando comentarios como «el toque retro quedó espectacular», «Es un homenaje al éxito suavemente del puertorriqueño Elvis Crespos», entre otros que se mostraron encantados por el ingenio y profesionalismo del cantante.

Por su parte, el mismo Elvis Crespo expresó: «Me gustó muchísimo, me encantó, me gustó a Bad Bunny en el mambo, en el personaje, que es un artista de estos tiempos con ese arraigo, que use algo inspirado en mi arte, eso me hace sentir muy agradecido. Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo, por haber considerado esa parte de la historia, como lo es el video de ‘Suavemente’. Un video impresionante en la historia. Cuando ese video a mí me lo presentaron, yo me deprimí. De momento ese video se convirtió en una locura, y es lo mejor que pudo haber pasado con la canción. Un video con estas características, un video muy particular, y de veras que lo amo mucho. Les agradezco a Dios que me haya permitido vivir un momento como este».

Cabe destacar que a pesar de que en muchas partes del vídeo Bad Bunny hace alusión a Elvis Crespo, también incluye otros elementos audiovisuales como delfines y una nave espacial que abduce una vaca. Esto último lo hizo inspirado en la canción del grupo «Mala fe» que ha sido famosa a nivel mundial, una relación que hizo el mismo artista urbano a través de sus historias de instagram en las que subió la imagen del animal con la música de fondo.

