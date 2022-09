Bad Bunny lidera la lista de nominados al Latin Grammy

Entornointeligente.com /

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny encabeza la pelea por los premios Grammy Latino, con diez nominaciones, incluyendo dos de las más codiciadas, anunció este martes la Academia Latina de la Grabación. El compositor mexicano Édgar Barrera, con nueve nominaciones, y el músico puertorriqueño Rauw Alejandro, con ocho, le pisan los talones en esta edición número 23 de los premios que celebran lo mejor de la música latina. Nacido Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny disputa el Álbum del año con su exitoso «Un verano sin ti», mientras que con «Ojitos lindos», junto al grupo colombiano Bomba Estéreo», compite por la Grabación del año, donde también fue nominado Rauw Alejandro con «Te Felicito», su balada junto a Shakira. Consolidando la expansión del reguetón, Alejandro también disputa la Canción del Año con «Agua», junto Daddy Yankee, una de las mayores figuras del género que ganó una categoría exclusiva en esta premiación apenas dos años atrás.

«Representación diversa» La diva del pop Christina Aguilera, el cantautor uruguayo Jorge Drexler y la española Rosalía, la indiscutible reina de la mezcla de géneros, están empatados con siete nominaciones cada uno. Con su éxito «Pa’ mis muchachas» – junto a Becky G, Nicki Nicole y Nathy Peluso-, Aguilera compite por la Canción del año, en tanto que su producción «Aguilera» entró en la disputa por el «Álbum del año». «Omgg!», celebró en Instagram la cantautora que en dos décadas de carrera colecciona una galería de premios, incluyendo cinco premios Grammy, y un Grammy Latino. Drexler, ganador del Óscar a la Mejor canción original en 2005 por «Al otro lado del río», está nominado a las tres principales categorías de la noche con «Tocarte», junto al español C. Tangana, y «Tinta y tiempo». El uruguayo, que celebró con una serie de tuits publicando los clips de cada una de sus indicaciones, disputa también la Mejor canción de lengua portuguesa, con «Vento sardo», junto a la estrella brasileña Marisa Monte. Rosalía también consiguió las tres codiciadas nominaciones. Con su aplaudido «Motomami», busca el Álbum del año, mientras que su bachata «La Fama», junto a The Weeknd, y «Hentai» están respectivamente nominadas a Grabación del año y Canción del año. Otro destaque del anuncio este martes fue la nominación de la brasileña Anitta a la mejor Grabación del año con su éxito «Envolver», que hizo historia al liderar los rankings globales de Spotify. La carioca, que se ha convertido en una sensación musical en la escena internacional, también está nominada a Mejor interpretación de reguetón. «Nuestro grupo de nominados refleja la evolución de la Academia Latina como una institución moderna y relevante», en el anuncio virtual este martes. Abud recordó que la institución recibió más de 18.000 inscripciones para las 53 categorías de la premiación. El directivo agradeció a los miembros de la Academia Latina de la Grabación que, aseguró, mantiene una «representación diversa», algo «fundamental para asegurar un proceso de votación integro e incluyente», dijo. La 23ª edición de los Grammy Latino se celebrará el 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena en el Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas. La Academia Latina de la Grabación rendirá homenaje en esta ceremonia a la española Rosario Flores, la chilena Myriam Hernández, la brasileña Rita Lee, la mexicana Amanda Miguel y el cantautor venezolano Yordano otorgándoles su gramófono a la excelencia musical.

