Bad Bunny: fanática sufrió accidente en tarima (video) Agosto 15, 2022 por Remo Miami, Florida.※Se trata de una fanática que subió al escenario para intentar estar cerca de él pero las cosas definitivamente salieron muy mal para ella, pues había una parte que no tenía tarima y al brincar sus pies no llegaron a alcanzar la otra parte para poder caer parada y se fue para abajo.

