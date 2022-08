Bad Bunny es aclamado por el público en la premier de Bullet Train

Entornointeligente.com /

Después de un fin de semana de mucho party y tres exitosos conciertos en Puerto Rico, la estrella de música urbana Bad Bunny debutó en alfombra de la premier de la película Bullet Train, protagonizada por Brad Pitt.

A la premier en Los Ángeles asistió Pitt junto a los actores Simu Liu, Joey King, Brian Tyree Henry, Logan Lerman y Zazie Beetz, entre otros.

El largometaraje estrena el 4 de agosto en las salas de cine de Estados Unidos, América Latina y España.

El elenco completo de la película incluye a: Pitt, Sandra Bullock, Michael Shannon (The Shape of Water), Joey King (The Kissing Booth), Aaron Taylor-Johnson (Kick-Ass), Brian Tyree Henry (Eternals), Zazie Beetz (Deadpool 2), Bad Bunny y los japoneses Karen Fukuhara (Suicide Squad) y Hiroyuki Sanada (Mortal Kombat), entre otros.

El artista puertorriqueño llamó la atención a su llegada, puesto que se trata del debut formal en una película de Hollywood. Previo a su inclusión el Conejo Malo hizo la serie Narcos México para Netflix. A su llegada a la premier Bad Bunny, vestido de negro, lució sonriente ante los lentes de la decenas de fotógrafos.

El artista urbano estaba relajado y muy simpático, según se evidencia en algunos videos de las redes sociales.

Bad Bunny in the premiere of #BulletTrainMovie pic.twitter.com/TJiCxpgJ1U

— Access Bad Bunny ☀️🌊❤️ (@AccessBadBunny) August 2, 2022

La nueva película de acción tiene como escenario principal un tren de alta velocidad en Japón, conocido como el «tren bala». La misión del Pitt será transportar un maletín que carga algún objeto valioso y es atacado por varios asesinos a sueldo para quitarle el objeto. Una de esas personas es Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante.

Hace una semana la voz de «Un verano sin ti» invitó a los fanáticos del cine a ver la película en un mensaje en video a través de la plataforma de las salas de cine mexicanas Cinépolis.

El filme está basado en la novela japonesa de suspenso y comedia oscura María Beetle escrita por el japonés Kotaro Isaka y publicada en 2010. En 2021 fue traducida al inglés por Sam Malissa con el título Bullet Train. La novela sigue a varios sicarios a bordo de un tren Tohoku Shinkansen, conocido como el «tren bala», cada uno en una misión diferente, pero que se interconectan de alguna manera.

Bullet Train, que tiene una duración de dos horas y seis minutos, cuenta con un buen balance en su reparto entre actores de renombre y otros no tan conocidos, pero que están en ascenso.

El largometraje fue filmado en los estudios de Sony Pictures en Los Ángeles para las tomas de interior, mientras que también se grabó en Tokio, Japón para las escenas de exterior. Las primeras tomas se filmaron el 16 de noviembre de 2020 y concluyeron en marzo de 2021.

EFE

LINK ORIGINAL: Confirmado

Entornointeligente.com