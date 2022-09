Bachi se declara «insolvente», mientras satélites facturan US$ 1 millón al Estado

Entornointeligente.com /

Monseñor Guillermo Steckling manifestó su alegría al compartir con los fieles y las familias franciscanas que acudieron al santuario para participar de la santa misa. Durante su homilía, señaló que estamos entrando en el Mes de la Biblia y resaltó que todos tenemos acceso a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. «Tenemos muchas maneras de encontrar la palabra de nuestro Señor a través de una biblia, de folletos y del celular», manifestó.

Asimismo, mencionó que muchas veces la palabra de nuestro Señor no es algo que interese tanto a la gente y eso tenemos que cambiarlo.

«Este año del laicado es muy importante que reflexionemos sobre la fe», apuntó.

A su vez, mencionó que «la revelación escrita es la biblia interpretada en la palabra de Dios».

«Ser constantes con nuestra fe» Expresó que si la lectura de la biblia no nos parece interesante no somos discípulos de Jesús, porque hay gente que lo sigue de forma momentánea y eso no debe ser así. «Debemos ser constantes con nuestra fe», refirió el religioso.

El obispo indicó que para encontrar interesante la revelación escrita de Dios tenemos que mirarla desde otro ángulo , necesitamos verla como el pan de la palabra, el alimento necesario para un cristiano para conservar su fe y creer en Él . Destacó que cuando rezamos el Padre Nuestro repetimos palabras de la biblia, pero no solo tenemos que orar, sino también vivir en la palabra de Dios.

La importancia de conocer Así también, reiteró que estamos en el Mes de la Biblia, y en este sentido refirió que sería lindo que en este mes hagamos el esfuerzo y aprendamos de memoria algún pasaje, además del Padre Nuestro, Ave María, conocer algún salmo o el relato de la creación y que lo aprendamos de memoria. «Aprender pasajes de la biblia es un grandioso ejercicio, porque es muy importante conocer la palabra de nuestro Señor», destacó.

«Dios nos habla de muchas maneras, pero la biblia es como una llave para entenderlo bien», expresó y recalcó que la lectura de la biblia debemos hacerla en conjunto , en familia, y agregó que debemos abrir nuestro corazón porque «escuchar a Dios es algo muy serio, nada superficial».

Expresó que con dificultad conocemos lo que hay sobre la Tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. Por ello, debemos fortalecernos con nuestras creencias , porque «la fe consiste en entregar nuestra espiritualidad con convicción , hay que escuchar la palabra de Dios en actitud orante».

Durante la jornada dominical se pudo visualizar una multitudinaria presencia de fieles y de las familias franciscanas quienes acudieron al santuario para ser bendecidos. Acompañaron con entusiasmo la santa misa y posteriormente realizaron una procesión hasta el Colegio Cristo Rey , sitio donde realizarán la Convivencia Franciscana.

