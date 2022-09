Bachi se declara «insolvente», mientras satélites facturan US$ 1 millón al Estado

Entornointeligente.com /

El equipo de Erik Ten Hag crece, crece y crece en las últimas jornadas. Alarmado al inicio, su respuesta es incontestable. Sus cuatro triunfos consecutivos y la consolidación ante el Arsenal lo proponen a sólo tres puntos ya de la cima de la ‘Premier League’, capaz de resistir, responder y golpear sobre la portería contraria, sobre todo, cuando sufrió sus momentos más delicados en el encuentro, cuando su rival lo sometía con más visibilidad.

Porque el Arsenal maneja una variedad de registros imponentes en esta temporada en ataque. No tanto en su defensa. El United sólo lo dominó en el juego al principio. Nada más. Lo apuró con un remate de Christian Eriksen o el tiro de Jadon Sancho que despejó Ramsdale, finalmente disponible en la portería, entre la sensación de que todo lo que pasaba inducía al gol del United, pero lo doblegó después, justo cuando menos aparentaba hacerlo.

También tuvo influencia el VAR. En el minuto 10. Con jugadores como Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka o Gabriel Martinelli, cada contraataque lanzado por el Arsenal es una invitación al gol. Lo fue la recuperación de su media punta noruego -luego entendida por el árbitro como falta sobre Eriksen, con lo que invalidó el tanto-, el pase maravilloso de Saka y el desmarque, la carrera y la definición de Martinelli, que sobrepasó a Dalot y batió a De Gea. El monitor reveló la leve infracción, que forma parte de la polémica.

Un respiro para el United. También una advertencia. El Arsenal es un equipo incontrolable en este curso, que encerró después al equipo de Ten Hag durante un rato. Pero el United también tiene recursos de sobra. Cada vez tiene más aspecto de bloque y está dotado de unas individualidades incuestionables, atraídas por unas cantidades millonarias que hoy, parece, sólo pueden pagar en la ‘Premier League’, como Antony, que desniveló el encuentro sobrepasada la media hora a pase de Marcus Rashford (1-0, m. 34).

Fichado e incorporado el jueves, procedente del Ajax, directo al once, como la elección de Ten Hag (por encima de Cristiano Ronaldo) para recomponer su ataque con la baja de Martial, el extremo brasileño surgió cuando el Arsenal más presionaba, más dominaba la posesión y más amenazaba la supervivencia del cero en la portería de David de Gea, que voló fantástico ante Gabriel Martinelli. Antony reivindicó entonces sus cualidades frente al peso de los 100 millones de euros, que parecen excesivos… O no. El futuro y los resultados lo dirán.

En el minuto 57 fue cambiado por Cristiano Ronaldo. Incluso cerrado ya el mercado, no sorprende la suplencia del astro portugués. Ya no es tan llamativa. Por cuarta jornada consecutiva, fue reserva en el United, con el añadido de que no estaba disponible Martial y del duelo de la trascendencia de este domingo.

Desde el batacazo que recorrió el mundo contra el Brenrford (4-0), el único partido como titular hasta ahora en esta temporada de ‘CR7’, no ha vuelto a partir desde las alineaciones iniciales. Y el United lo gana todo. Al Liverpool, al Southampton, al Leicester… Y al Arsenal.

No fue suficiente la reacción del conjunto londinense, visible, concluyente, a la altura que se espera en el nivel que ha demostrado hasta ahora, en registros impensables en la posesión en el inicio del segundo tiempo (los primeros diez minutos, el bloque visitante dominó la pelota un 85 por ciento por el 15 local), apabullante por momentos en la presión, en la transición y en la ofensiva y merecedora del empate desde el intermedio.

Logró el 1-1. Por una cuestión de definición, porque Odegaard pifió una ocasión y Saka cruzó demasiado su tiro dentro del área o cuyo centro, en otra oportunidad, se estrelló contra el larguero, la igualada se demoró hasta el minuto 59: víctima de la presión en campo contrario de los visitantes, Varane perdió un balón en su centro del campo que reactivó la máquina ofensiva del Arsenal y el pase perfecto de Odegaard a Gabriel Jesús, que no alcanzó del todo, pero que promovió el rebote que Saka transformó en el 1-1 (m. 59).

Pero en el vaivén de todo el partido, en un duelo imprevisible, todo cambió de repente, como lo había hecho en el 1-0. Cuando mejor se percibía el Arsenal, golpeó el United. A la contra, con el primer toque de Eriksen, con la extraordinaria visión y ejecución del pase definitivo de Bruno Fernandes, con el exterior del pie derecho, para lanzar a la carrera a Marcus Rashford, retomó su ventaja el equipo local ante la incredulidad de Mikel Arteta.

El 2-1 descubrió ya completamente al Arsenal, expuesto en su ofensiva a la imaginación de Bruno Fernandes, que destruyó al equipo ‘gunner’ en cuanto tuvo espacio hacia adelante. Su siguiente pase habilitó en otro contraataque a Christian Eriksen. En el dos contra uno del internacional danés y Rashford frente a Ramsdale, hizo lo más fácil: la cedió al delantero para su ‘doblete’ (cayó lesionado después, al igual que Lisandro Martínez), la reafirmación del United y la primera derrota de un líder, de pronto, en entredicho.

Ficha técnica:

3 – Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Lisandro (Maguire, m. 79), Malacia; McTominay, Eriksen; Antony (Cristiano Ronaldo, m. 57), Bruno Fernandes, Sancho (Fred, m. 67); Rashford (Casemiro, m. 79).

1 – Arsenal: Ramsdale; White (Tomiyasu, m. 80), Saliba, Gabriel, Zinchenko (Nketiah, m. 73); Sambi (Fabio Vieira, m. 73), Xhaka; Saka, Odegaard (Smith Rowe, m. 72), Martinelli; Gabriel Jesús.

Goles: 1-0, m. 35. 1-1, m. 59: Saka. 2-1, m. 66: Rashford. 3-1, m. 74: Rashford.

Árbitro: Paul Tierney. Amonestó a los locales McTominay (m. 70) y Maguire (m. 82) y al visitante Saliba (m. 24).

Incidencias: partido correspondiente a la sexta jornada de la Premier League disputado en Old Trafford ante unos 80.000 espectadores.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com