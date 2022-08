Bachi Núñez, ¿con título mau?

Entornointeligente.com /

Todo comenzó desde el 2020, cuando Lucas Galeano asistió a una charla ofrecida por EducationUSA, un programa de la Embajada de los Estados Unidos que proporciona información acerca de oportunidades de estudio en ese país.

A inicios del 2021, formó parte del programa Opportunity Funds, un programa de la Embajada Americana y del Departamento de Estado de los Estados Unidos que elige a jóvenes talentosos del país y los apoya para el proceso de aplicación.

«Mi nombre es Lucas Galeano, tengo 18 años y me voy becado a los Estados Unidos, a la ciudad de Baltimore, estado de Maryland a estudiar la carrera de Ingeniería Biomédica en la Universidad Johns Hopkins. En Diciembre de 2021, después de mucho esfuerzo y lucha, me enviaron la ansiada carta de aceptación, donde me indicaban que a partir de ese día, me invitaban a ser un alumno de la Johns Hopkins University», rememora Lucas.

Cuenta que su interés por la carrera que eligió comenzó desde pequeño, cuando comenzó a tener una enorme admiración por el personal de blanco, por los médicos y toda la gente que con sus conocimientos, podía dar una segunda oportunidad a las personas.

Cuando fue al Colegio Técnico Nacional (CTN), en la especialidad de Electromecánica, descubrió su otra pasión, la Ingeniería que, según él, es «el arte de crear soluciones para hacer más fácil y cómoda la vida de las personas».

«Desde ahí supe que quería encontrar algo que combinara ambas pasiones, que me permitiera darle una nueva oportunidad a alguien a través de mis creaciones e ideas, y ahí descubrí la Ingeniería Biomédica. En el 2021, trabajé en un proyecto de investigación con una ONG paraguaya llamada Po Paraguay, donde me dedique a la construcción de un prototipo de una prótesis de brazo electrónica», comenta Lucas.

Explicó que desarrolló una prótesis para amputaciones por encima del codo, que se controla con un teclado, y que permite a personas con amputaciones de brazo, recuperar una gran parte de su movilidad.

«Durante ese proyecto, fue cuando confirmé al 100% que era a lo que quería dedicarme; crear dispositivos que puedan dar una segunda oportunidad a personas que por alguna razón perdieron aquello que les ayudaba a seguir adelante. En síntesis, poder ser capaz de darles una mano», explica el joven.

Acerca de la beca La Beca Hodson Trust es entregada cada año al mérito que realizan los estudiantes durante cuatro años para acceder a la Universidad Johns Hopkins. Acceden a ella 20 estudiantes del primer año y cada año un total de más de 35.000 personas aspira a la obtener una de ellas.

La beca se otorga por «logros académicos y personales, liderazgo y contribución» y proporciona U$$ 41.000 por año durante cuatro años si el beneficiario mantiene un promedio superior para acceder a una beca total de US$ 164.000. La beca está financiada por Hodson Trust, que también realiza grandes donaciones a la Universidad Johns Hopkins.

La «Johns Hopkins University», ubicada en la ciudad de Baltimore, estado de Maryland de la Costa Este del país norteamericano se encuentra por tierra en automóvil a una hora de Washington DC y a tres horas de Nueva York.

