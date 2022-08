Bachi Núñez, ¿con título mau?

Entornointeligente.com /

Hoy, voceros del Frente Guasu Ñemongueta confirmaron que luego de un debate interno, se decidió que Esperanza Martínez decline en su candidatura a la presidencia para reposicionarla en la lista para el rekutú en el Congreso Nacional. Ante esto, Martínez brindó unas declaraciones, asegurando que esta decisión no fue fácil y sostuvo que si dependía netamente de su decisión, ella iba a continuar en carrera.

Continuando con su relato, la senadora indicó que su intención sigue siendo la de ir posicionando las «políticas progresistas» del Frente Guasu mediante la contribución a la unidad en la oposición, asegurando también que estuvo conversando con distintos movimientos para llegar a definir su chapa presidencial, sin embargo, ella recibía ofertas para ocupar la vicepresidencia de la República.

Con esto, Martínez resaltó la importancia del apoyo al Poder Ejecutivo desde el Congreso Nacional y por ello manifestó que vuelve a la lista de candidatos para la Cámara de Senadores.

«Nosotros tenemos ideas y propuestas muy claras. Esta no fue una decisión fácil para mí y esta noticia no fue agradable para muchos «, indicó en comunicación con ABC AM 730 al ser consultada sobre el apoyo que venía recibiendo.

Lea más: Para Esperanza Martínez, el desafío de la oposición es romper con modelo que nos hace daño

La Concertación Asimismo, la opositora manifestó que el Frente Guasu sigue integrando la Concertación Nacional, sin embargo precisó que hay otros movimientos y agrupaciones políticas que aún «siguen debatiendo» sobre si continuarán en esta unión política o saldrán de la misma.

abccolor · 15 08 2022 01 Periodisticamente Esperanza Martinez Sobre las candidaturas de a la presidencia de la República por fuera de la Concertación, Esperanza señaló que podría darse una «división de votos hacia el final del camino» , si es que hay candidatos muy populares en la oposición, generando así una «dificultad» para la unidad. También, por su intención de volver al Senado, la política reiteró que esta decisión fue tomada tras un debate entre los miembros y referentes de su partido.

«Las candidaturas que hoy encabezan los liberales son todas conservadoras y estar en la vicepresidencia no nos pareciera que supliera la condición política necesaria», apuntó.

Lea más: «Efraín no es invencible», asegura Esperanza Martínez

«Ya ovaléma» Finalmente, Martínez habló sobre la situación del «significativamente corrupto» para los Estados Unidos , Hugo Velázquez , indicando que el Partido Colorado va sosteniendo un «modelo» ligado a la corrupción, el prebendarismo y el uso de bienes y políticas públicas para el «beneficio particular» de los políticos.

Además, refirió que en la ANR «no les importa el archivo» ya que constantemente se habla de una división dentro del coloradismo, pero luego vuelen las alianzas «ya al día siguiente».

» Ya ovaléma. Ellos -los colorados- no son inocentes, son cómplices y creo que la ciudadanía está entendiendo que ese modelo tiene que acabar «, finalizó.

Lea más: Arnoldo Wiens asegura que inician la cruzada para vencer el «modelo» de Horacio Cartes

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com