Bachelet termina mandato como Alta Comisionada de la ONU este #31Ago

CARACAS.- La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, no se presentará a un nuevo mandato en el organismo internacional «por razones personales», y volverá a su país, una vez que culmine oficialmente su periodo este miércoles 31 de agosto.

Bachelet ocupó el cargo de Alta Comisionada durante cuatro años.

« Es hora de volver a Chile y a mi familia. Pido a los Estados que trabajen juntos para solucionar desafíos en materia de derechos humanos» , expresó.

Michelle Bachelet, @mbachelet , the United Nations Human Rights Chief, will not be seeking a second term, she informed the UN Human Rights Council and the media today. Bachelet's term in office ends on 31 August. #humanrights #HRC50 @UNHumanRights pic.twitter.com/b3AdZ81OrS

— UN Geneva (@UNGeneva) June 13, 2022 Michelle Bachelet, dio hoy un discurso de despedida ante el Consejo de Derechos Humanos en el que destacó el «privilegio» que ha sido ostentar el cargo durante cuatro años y pidió al mundo mayores esfuerzos para mantener el sistema multipolar.

« Debemos hacer todo lo posible por evitar una gran fractura y mantener el sistema universal, continuar un mundo multipolar con fuertes instituciones multilaterales y un respeto global a la ley internacional», destacó la expresidenta chilena, cuyo mandato finaliza oficialmente mañana miércoles.

Bachelet visitó Venezuela en 2019, donde reconoció los avances y plantea el camino por recorrer en materia de derechos humanos.

Destacó las reformas que ha iniciado el gobierno de Venezuela relacionadas con la justicia, al igual que la disolución de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional; sin embargo, afirmó que aún hay mucho camino por recorrer en favor de las garantía fundamentales.

Bachelet fue elegida Presidenta de Chile en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018). Fue la primera mujer en ocupar la presidencia de Chile.

Ella sirvió como Ministra de Salud (2000-2002) así como la primera mujer de Chile y de América Latina en encabezar un ministerio de defensa (2002-2004).

Durante sus mandatos presidenciales promovió los derechos de todos, pero en particular los de los más vulnerables.

Entre sus muchos logros destacan las reformas educativa y tributaria, así como la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el establecimiento del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la implantación de cuotas para aumentar la participación política de las mujeres y la aprobación de la Ley de Unión Civil, que otorga derechos a las parejas del mismo sexo y, por consiguiente, promueve los derechos de las personas LGBT.

