Entornointeligente.com /

Con el pasar de los años la frase «Venezuela tiene a las mujeres más bellas del mundo», sigue tomando fuerzas; no solo en concursos de belleza internacionales saben cómo representarnos, también lo hacen al tomar turno en experimentos científicos, estudios, premiaciones, animaciones, actuaciones y más.

Con información de El Farandi Pero, no solo de material internacional hablamos, y es que por más que las cosas hayan cambiado para nuestro país, hay otras que se mantienen intactas; tal es el caso de la escogencia de las Chicas del Oso ; mujeres que con su belleza logran llamar la atención de muchos.

Entre las que representan la marca Polar se encuentra Adriana Marval; una comunicadora social, animadora y modelo que ha sabido cómo mantener a su público ahí, siguiendo cada uno de sus pasos. Y, para felicidad de su público, no solo tienen la oportunidad de verla de lunes a viernes en televisión, sino además en sus redes sociales, en donde muestra lo bien que sabe mantener su cuerpo.

Ingresa AQUÍ para ver sus fotos

The post «Baby del 1 al 10 yo te doy un 20»: Adriana Marval en el top de las venezolanas más sensuales (+FOTOS) appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com