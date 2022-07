Babacar Seck, vigilante de seguridad… y medallista en sus ratos libres

Entornointeligente.com /

B abacar Seck acaba de conquistar el oro en los Juegos Mundiales que se han celebrado en Birmingham (Alabama, EE.UU). El karateca, que compite en kumite en la categoría de +84 kg , también lleva pleno de podios este aáo en la Premier League : oro en Matosinshos (Portugal), plata en Rabat (Marruecos) y bronce en Fujirah (Emiratos árabes Unidos). Si en la próxima cita en Baku (del 2 al 4 de septiembre) se cuelga medalla, podría proclamarse campeón del circuito mundial .

Lo que muy pocos saben es que detrás de cada medalla hay un pequeáo milagro porque Seck apenas puede entrenar. Desde hace cuatro meses trabaja como vigilante de seguridad en el Alcampo de la calle Delicias de Zaragoza desde las 17:30 hasta la 1:30 . Ocho horas de pie todos los días. » Se me cargan muchísimo las piernas . Cuando he ido a entrenar antes de trabajar, luego no aguantaba tanto tiempo de pie», explica.

» Alguna vez he llegado a las dos de la madrugada a casa y he salido a correr mi barrio (Oliver)», prosigue. «Es una locura, pero si me voy a dormir me siento mal porque parece que no estoy dando lo máximo de mí . También tengo una cancha de baloncesto al lado de casa y ahí hago esprint algunas veces. O me levanto y me voy a entrenar algo de físico antes de trabajar», confiesa.

Por las medallas que gano para Espaáa creo que no merezco estar en esta situación

Babacar Seck, campeón de los Juegos Mundiales en kumite Desde que el karate salió del programa olímpico tras los Juegos de Tokio, ya no tiene beca ADO ni ningún otro tipo de ayuda por parte de instituciones o de un patrocinador privado. Antes , gracias a dicha beca, entrenaba doble sesión diaria : el físico por la maáana y el karate por la tarde. Ahora es inviable. Necesita trabajar para vivir y ayudar en casa. Lo máximo que entrena karate es dos veces por semana . «A veces sólo una o ninguna», confiesa. «Si mis adversarios supiesen… Por las medallas que gano para Espaáa creo que no merezco estar en esta situación», se lamenta.

