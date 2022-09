Azulgranas quiere imitar a Federales en sábado vital para el Penta y el Rojo

Entornointeligente.com /

Víctor Sánchez Valdivieso @vesanchezv – La emoción de la Liga FutVe – en el devenir de la Jornada 28 de la ronda regular – estará inmersa en el llano venezolano con dos compromisos a disputarse en Araure y Barinas este sábado 10 de septiembre que involucran al vigente líder del clasificación, uno de los integrantes del deseado G4 y dos equipos más que requieren sumar para ubicarse mejor en la tabla general.

Blaugranas a ponerse cerca, Llaneros a complicarlo

Uno de los estadios con mayor (y mejor) afluencia de fanáticos en la actual campaña, – el José Antonio Páez de Araure – será sede del duelo de vuelta entre Portuguesa FC y Monagas SC que saldrán por la victoria desde el primer minuto. En Maturín, el Penta se llevó una victoria contundente, 4-2, el 11 de marzo por la Fecha 3.

Con la inspiración de su gente en las tribunas, los rojinegros jugarán ajustado a la perfección para sacar otro triunfo como el que lograron hace dos semanas frente al Caracas FC. Aunque las posibilidades de meterse en el G4 son inexistentes, el equipo de Martín Brignani debe confirmar en sus últimos tres juegos del calendario regular su participación en la fase final sudamericana.

Aunque son integrantes del G4 como terceros en la tabla, los azulgranas precisan sumar completo para ponerse a tiro de la fase final libertadores al mismo tiempo que le saca distancia numérica a los litoralenses y aurinegros que quieren despojarlo de su actual ubicación. La ofensiva que tiene más de 270 minutos sin anotar requiere despertar ante una de las mejores zagas del campeonato.

El duelo contará con el arbitraje del larense Leonardo Caripa y será transmitido por la señal de SIMPLE TV + GOL TV.

Blanquinegros serán piedra de tranca para Avileños

El compromiso nocturno se jugará en el estadio La Carolina de Barinas con Zamora FC recibiendo la visita del Caracas FC bajo una situación muy distinta a la que ambos clubes se encontraban cuando se enfrentaron la primera vez en la capital empatando a un gol con los aportes de Erickson Gallardo y Samson Akinyoola.

Asegurada su participación en la fase final por la estrella, el objetivo de la Furia Llanera es reencontrarse con el triunfo para nuevamente quedar en solitario con el primer lugar que actualmente comparten con Metropolitanos. También existe el morbo de que el técnico Noel Sanvicente saque de carrera a su ex equipo por el G4, agudizando aún más la crisis que viven.

Ubicados en la zona intermedia de la tabla, con altibajos en su nivel de juego y con piezas sumidas entre lesionados y suspendidos – al que se le une Miguel Celis expulsado en la reyerta vs Metropolitanos – los Rojos regresan a llano enfocados con sacar un resultado óptimo como el que no pudieron tener ante el Penta o el Violeta. El equipo no puede fallar en las tres finales que les restan.

El partido contará con el arbitraje del tachirense Yimmy García y será transmitido por la señal de SIMPLE TV + GOL TV.

