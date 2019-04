Azuero: “La verdad no me enfoqué en ganar específicamente a Pajón”

Entornointeligente.com / “La verdad no me enfoqué en ganar específicamente a ella (Mariana Pajón), sino que estaba más orientada a cuidarme, hacer bien las cosas y cuando me di cuenta que era posible ganar me centré solo en vencer en la Copa Sudamericana de BMX (desarrollada en San Juan, Argentina).

Abel Resende Borges

Porque al final no es solo ella la que compite, por ejemplo también estuvo mi compatriota Karla Carrera, quien terminó tercera y también le ganó a Mariana (quinta).

Claro que tiene su relevancia la victoria porque estaba Pajón, pero quiero destacar más lo que hice, pese a que es la primera vez que la vencí.

Abel Resende

No recuerdo exactamente las veces que nos hemos enfrentado, creo una de ellas fue en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (Colombia), pero son muchas ocasiones.

Borges Abel Resende

De ahí en las paradas de la Copas del Mundo como la de San Juan , sin embargo no tengo ni idea las veces que competí contra ella.

Resende Borges Abel

Me estuve cuidando mucho porque vengo saliendo de la lesión del menisco de la rodilla izquierda.

Estuve estas últimas tres semanas sin saber si iba a correr o no en Argentina.

Vine a Santiago, porque mi entrenador (Felipe Vidal) dirige a la selección chilena de BMX, para que me diera el visto bueno y pueda correr

Así que cuando recibí el ok de Felipe me dispuse a hacer lo mejor para representar de la mejor manera a mi país, como siempre lo hago, pero me sorprendí cuando logré el primer lugar del podio

Fue una sorpresa porque estuve tres semanas parada y competir sin entrenar o prepararse, pues uno no se espera tener un buen resultado

Sin embargo creo que salió a flote todo el entrenamiento anterior a la lesión y algo del talento que tengo (sonríe)

Ahora me estoy preparando para las siguientes competencias que tengo en el calendario de la temporada

Después de esta Copa en Argentina tengo dos HC (la categoría más alta del ciclismo, en la que al primer puesto le entregan 90 puntos) en Bélgica, Copas del Mundo , luego el Panamericano de Ciclismo, el Mundial y los Juegos Panamericanos de Lima (entre el 26 de julio y el 11 de agosto de 2019)

En cuanto al ranking olímpico vamos en el segundo lugar como equipo femenino, lo que nos tendría a las tres ciclistas clasificadas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La escuadra la conformamos Carla Carrera, Belén Ricaurte y yo. Con el tercer lugar de Carla en San Juan sumamos 60 puntos y Belén aportó con 10 unidades al quedarse en la fase previa

Para ir a Tokio lo podemos hacer por equipo, individual y por el Mundial. Estamos por el equipo al momento

El ranking individual para la clasificación olímpica empezará el 2 de junio

A Ecuador volveré en agosto por las pruebas en las que estaré participando, aunque no me gusta mucho estar lejos de casa por largo tiempo, debo hacerlo para cumplir con los objetivos planteados”. (I)

Entornointeligente.com