Azerbaijão. Entre a Europa e a Ásia

O Azerbaijão está entalado entre a Europa e a Ásia, pelo que tem relações convenientes com cada um dos lados. Saí do aeroporto com um céu branco-cinza e sombrio, numa cidade de traços modernos, à primeira vista. Desde há uns anos que o governo criou uma capital cosmopolita, em resultado da riqueza trazida pela exploração do petróleo e pelo investimento estrangeiro. Fora da cidade a realidade é bem diferente, com uma paisagem rural contrastante e aldeias e gentes que parecem ter parado no tempo. Em Baku, a figura do ex-presidente Heydar Aliyev está presente em todo o lado, desde o aeroporto, que ostenta o seu nome, até ao Centro Heydar Aliyev, inaugurado em 10 de maio de 2012, mesmo a tempo de coincidir com a realização do Festival Eurovisão da Canção, no ano de grande projeção para o exterior. Desenhado pela arquiteta iraquiana-britânica Zaha Hadid, Prémio Pritzker de Arquitetura, a forma geral do edifício assemelha-se a uma ascensão em forma de onda do solo em direção ao céu, seguida por uma descida gradual até a terra – o ciclo eterno. O edifício principal abrange o Museu Heydar Aliyev, os Salões de Exposições e o Auditório. O Museu destaca-se pelo desenho, pela cor branca, no exterior e no interior, e pela aplicação de tecnologias de ponta, que dão suporte à história do Azerbaijão e às diferentes fases da vida e obra de Heydar Aliyev. Com ele, findou a pena de morte, o país fortaleceu a sua independência e partiu no caminho para o sucesso económico. Mesmo antes disso, no período soviético, ele alcançou mais sucesso do que qualquer outro político do Azerbaijão, tendo subido através das fileiras da polícia (KGB) até o Politburo soviético. Fez da capital uma das mais ricas. O regime continua, porém, a ser olhado do exterior como totalitarista nas mãos do seu sucessor. Aromancista de «Heydar Aliyev: Personalidade e Tempo», Elmira Akhundova, jornalista, assessora de comunicação do antigo presidente e deputada desde 2005, estava precisamente a escrever os volumes da obra. Com os seus olhos sorridentes, por detrás dos óculos graduados, transmitia uma vibrante vontade em não deixar de parte nenhum pormenor da vida do antigo presidente, como se ainda estivesse como assessora dele. Procurava fazer uma biografia diferente de qualquer outra que tenha sido escrita. «É também uma narrativa sobre todo o século XX: o colapso do culto à personalidade dos anos 1940-1950, o renascimento da autoconsciência nacional nos anos 1960-1970, a luta pela independência nacional dos anos 1980-1990, a construção do estado novo nos anos 1990, as razões para o colapso da União Soviética, e as origens do conflito karabakh», disse. Para adiantar que «Aliyev provou ser um criador». E conclui: «Provavelmente escreverei sobre ele para o resto da minha vida». É a lealdade e o fascínio que continuam, mesmo após a morte, digo eu.

Jorge Mangorrinha, professor universitário e pós-doutorado em turismo, faz um ensaio de memória através de fragmentos de viagem realizadas por ar, mar e terra e por olhares, leituras e conversas, entre o sonho que se fez realidade e a realidade que se fez sonho. Viagens fascinantes que são descritas pelo único português que até à data colocou em palavras imaginativas o que sente por todos os países do mundo. Uma série para ler aqui, na edição digital do DN.

