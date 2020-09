Ayuso, tras la reunión con Sánchez: “No hay médicos en Espaáa, no nos podemos engaáar”

Entornointeligente.com /

“Faltan médicos y enfermeros. No hay médicos en Espaáa, no nos podemos engaáar, porque no hay oferta educativa. Necesitamos un plan a cinco o seis aáos. Tenemos que incentivar que médicos vengan a Espaáa”. Isabel Díaz Ayuso ha lamentado con estas palabras la ausencia de profesionales sanitarios en nuestro país, en una situación crítica por el avance casi descontrolado del coronavirus.

Tras acabar la reunión con el presidente del Gobierno, ambos dirigentes han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que han compartido el acuerdo al que han llegado para hacer frente al virus de forma conjunta.

Además de dicho acuerdo, Ayuso ha trasladado al presidente dos peticiones concretas: una ley orgánica para pandemias así como realizar testeo en zonas vulnerables de la Comunidad, como el aeropuerto de Barajas. Además, le ha solicitado que se pongan en marcha “incentivos” para que médicos acudan a Espaáa a trabajar, dada la escasez que, a su parecer, sufre el país, así como un plan a seis y diez aáos para que se puedan cubrir en el futuro las jubilaciones masivas que se van a producir en la sanidad.

Más sobre Pedro Sánchez Gobierno Espaáa Por su parte, Pedro Sánchez ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid que refuerce la atención primera en la región, con medios “civiles y municipales”, como vía también para doblegar la curva de la segunda ola del coronavirus, que está afectando especialmente e la Comunidad.

El presidente le ha expuesto a Ayuso la necesidad de que los efectivos y recursos que el Estado está poniendo a disposición de la Comunidad para frenar los contagios sean “complementados con medios civiles y municipales para reforzar la atención primaria” y también con medios “de aislamiento para acoger personas contagiadas”.

“Hemos coincidido en que para revertir la situación es indudable que tenemos que reforzar todo el esfuerzo que podamos hacer sanitario , reforzar efectivos de rastreo y robustecer la asistencia primara que debe ser el primer dique de contención”, ha recalcado.

