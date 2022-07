Ayres de Campos admite ter que se considerar «possibilidade de encerrar maternidades»

Entornointeligente.com /

O coordenador nacional da comissão de resposta em urgência de ginecologia, obstetrícia e blocos de partos defende que tem que ser considerada a possibilidade de encerrar algumas maternidades, fora do interior, para concentrar recursos e responder aos problemas.

«Temos, de facto, que considerar a possibilidade de encerrar algumas maternidades. Em primeiro lugar, nós não conseguimos formar, nem atrair médicos obstetras e ginecologistas, em tempo útil, para acudir a alguns problemas», afirmou o coordenador nacional da comissão de acompanhamento de resposta em urgência de ginecologia, obstetrícia e bloco de partos, Diogo Ayres de Campos , em entrevista à rádio TSF e ao Jornal de Notícias .

Para o também director do serviço de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santa Maria, está é «a única forma» de, a curto prazo, dar resposta ao problema.

Contudo e, apesar de ressalvar que a questão ainda não foi discutida no grupo de trabalho, Ayres de Campos afastou a possibilidade de encerrar maternidades «que estão muito distanciadas», como a de Bragança, Abrantes ou Portalegre, considerando que «são essenciais» para manter a população local.

De modo a evitar perturbações nos serviços na época do Natal, este responsável espera entregar propostas entre Setembro e Outubro, mas lembrou que a comissão não tem «nenhuma garantia» de que o consiga fazer.

«Dentro daquilo que for possível fazer, eu irei tentar que tenhamos soluções relativamente rápidas, logo a seguir aos meses de verão», assegurou.

Já no que se refere à colaboração com os privados, Diogo Ayres de Campos considerou ser «extremamente difícil» ter esse tipo de respostas. Conforme sublinhou, os hospitais privados têm as suas próprias rotinas e uma forma de funcionar «mais individualizada», o que também «condiciona mais partos induzidos e cesarianas».

Ainda assim, acrescentou que esta é uma questão que poderá voltar a estar em cima da mesa , caso a situação em Lisboa e vale do Tejo e no Alentejo não seja controlada em Agosto.

