Aymée Nuviola, un momento en “El espacio” de La sonera del mundo

Considerada La sonera del mundo, un título que le puso el mismísimo Oscar D´León, Aymée es compositora, pianista y cantante, pero también ha incursionado en el mundo de la actuación, destacando su actuación estelar de Celia Cruz, en la popular telenovela colombiana Celia

Entornointeligente.com /

Aymée Nuviola, probablemente, es la cantante cubana más importante de su generación. Ha cautivado al público latinoamericano, gracias a su voz, por la cual ha llegado a ser comparada con la figura de la aclamada Celia Cruz, a quien, de hecho, encarnó. Recientemente lanzó su sencillo “El espacio”, del cual habló con Crónica, pero también de algunos momentos que la llevaron a tener una vida musical.

“Mi hermana y yo empezamos una carrera musical desde que éramos pequeñas; yo estudie piano clásico y mi hermana también estudió música, por ello la música siempre ha sido parte de nuestra vida”, expresó la cantante, en entrevista con Crónica.

“Comencé con ella en un dúo desde niñas, después nos presentamos en un programa de televisión y tras haber ganado el primer lugar nos llevaron a conocer toda la isla entera y de ahí empezamos a sacar nuestro arte de cuba hacia el mundo”, añadió.

Considerada La sonera del mundo, un título que le puso el mismísimo Oscar D´León, Aymée es compositora, pianista y cantante, pero también ha incursionado en el mundo de la actuación, destacando su actuación estelar de Celia Cruz, en la popular telenovela colombiana Celia.

“Estaba sorprendida que para empezar me propusieran hacer el casting, principalmente porque nunca había notado una conexión con Celia, primero porque tenemos una brecha generacional muy grande y segundo porque en Cuba yo no tuve la oportunidad ni la dicha de escucharla o formarme con ella, no era algo que estuviera en mí”, expresó la intérprete.

“Incluso cuando me lo ofrecieron mi primera reacción fue decir que no, no quiero, pero mi esposo y manager Pablo Simeón que siempre ha tenido una visión más clara cuando se trata de tomar este tipo decisiones saltó y dijo, claro que sí, lo vamos a considerar”, continuó, sobre uno de los momentos que marcó su carrera.

“Hacer esta novela me ayudó muchísimo para acercarme mucho a su vida, a su música al interpretarla. Es una gran oportunidad que Dios me dio, porque ahora considero que es la figura más importante de la música latina del siglo XX”, enfatizó la intérprete.

En los últimos años la intérprete ha figurado a nivel continental y ha ganado un par de premios Grammy americanos, el más reciente de ellos a Mejor Álbum Tropical por su trabajo en A journey through cuban music, obtenido tras empatar con Marc Anthony, lo que la colocó en la élite de la música latina.

En total cuenta con seis discos de estudio, más de 10 sencillos y colaboraciones, la mayoría relacionados con la música cubana, pero no hay que decir, que su mayor pasión es la de explorar las posibilidades del piano: “Me siento a gusto en todas las formas musicales, pero a veces prefiero la intimidad del piano por la complicidad que se establece entre el piano y yo, me gusta hacerle así, llevar al público a esa intimidad”, dijo.

Aymée tenía planeado dar un concierto en México para presentar su nuevo sencillo “El espacio”, sin embargo, y por la cuestión sanitaria ya no pudo ser posible llevar a cabo. La fecha programada en nuestro país tuvo que ser cancelada y se espera que pronto se puedan anunciar nuevos shows en vivo.

havh

Entornointeligente.com