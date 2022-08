Ayacucho: visite los Cañones de Qorihuillca, donde experimentará la máxima adrenalina

Entornointeligente.com /

Ubicados en el distrito de Qorihuillca Chico, a unos 40 minutos -en vehículo motorizado-, de la ciudad de Huamanga, capital de Ayacucho, los Cañones de Qorihuillca son ideales para aquellos que realizan actividades como trekking, escalada o rappel. Sin duda es el atractivo perfecto para todo aquel que busca experiencias diferentes, porque todo persona, especialmente los jóvenes con espíritu de aventura y de vencer los miedos, pueden realizar actividades donde sentirán altas dosis de adrenalina. Los Cañones de Qorihuillca está constituido por un sendero que pasa en medio de una gran grieta formada por el paso de un río que erosionó el terreno. Tiene una longitud de 2 kilómetros que se recorren en unas dos horas. Lea también:[Semana Santa en Ayacucho: visita y enamórate de estos magníficos atractivos turísticos] Los 7 Cañones de Qorihuiillca constituyen una misteriosa formación rocosa y cuenta con un laberinto de pasillos encañonados con caminos angostos y poca luz. También comprende unas enormes paredes curvas y coloridas que se encargan de darle ese toque de color a este paisaje rocoso. De acuerdo a lo que señalan los operadores turísticos, el recorrido puede llevar medio día desde la salida de Huamanga hasta el retorno. Por ello es recomendable salir temprano, ya que durante el día es más fácil explorar el interior de los cañones, pues hay lugares donde los rayos del sol no penetran y suele ser un poco oscuro. Por ello, no solo lo ideal es ir acompañado por un guía sino también ir protegidos con un equipo especial de seguridad, porque podrían encontrarse con insectos y hasta murciélagos en las cuevas ,que con las indicaciones de los guías no representan ningún peligro. El clima en los cañones es templado y seco ; su temperatura promedio es de 17.5 °C; con una humedad relativa promedio de 56%. Qorihuillca esta ubicado a 2,727 metros sobre el nivel del mar. Recomendaciones Es necesario llevar un equipo de seguridad que incluya casco, guantes, rodilleras y una linterna. Igualmente, ropa cómoda para clima frío y evitar pantalones cortos, debido a que por lo estrecho de los cañones en algunas partes, se pueden lastimar y para protegerse de los insectos. Piscinas de Millpu Otro atractivo de Ayacucho son las piscinas naturales de Millp u -el nombre proviene del quechua que significa tragar- y son pequeñas pozas escondidas en medio de formaciones rocosas y dispuestas de manera escalonada, que conquistan hasta al turista más exigente y se pueden obtener muy buenas fotografías. Las lagunas están ubicadas en el centro poblado de Circamarca (a 3.5 horas de Huamanga), en el distrito de Huancaraylla , provincia de Víctor Fajardo. La mejor temporada para visitar Millpu es entre los meses de mayo a diciembre, donde las lluvias disminuyen. Se puede llegar en transporte público (colectivo) o en vehículo particular. En total son 20 piscinas, las cuales poseen un color turquesa y verde y están ubicadas a unos 3,600 metros sobre el nivel del mar. Mirador Cristo Blanco Otro atractivo turístico cuando se viaja a Ayacucho es el Mirador del Cristo Blanco , ubicado en Pacaycasa , uno de los dieciséis distritos que conforman la provincia de Huamanga. Desde este lugar, al cual se accede por graderías de forma segura y cuenta con señalética, los visitantes y ciudadanos en general pueden apreciar el inmenso paisaje natural. (FIN) JCB/TMC Más en Andina: ?? A 15 se elevan los fallecidos por volcadura de camioneta en Mazamari (Junín). ?? https://t.co/CRhW7Y9dJN pic.twitter.com/t6YbyuxSK2

