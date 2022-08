Ayacucho: sector Cultura mejorará complejo Wari con inversión de S/ 9.7 millones

Entornointeligente.com /

Ubicado a 22 kilómetros de la ciudad de Huamanga, entro los 2,600 y 2,900 metros sobre el nivel del mar, Wari es el único ejemplo de una gran urbe laica prehispánica y su mejoramiento beneficiará directamente a cerca de 24,000 personas que habitan en los alrededores. Como efecto inmediato, su puesta en valor atraerá un mayor número de turistas nacionales y extranjeros. En los andes centrales del Perú, la civilización Wari fue una cultura política y social estatal que surgió y tuvo su apogeo entre el 550 d. C. y el 900 d. C. En el contexto del proyecto ‘Mejoramiento de la Conservación del Patrimonio Cultural del Sitio Arqueológico de Wari, Huamanga-Ayacucho’, en la actualidad se está culminando el proceso de saneamiento físico legal del lugar. [Lea también: Ayacucho pide tomar medidas para prevenir el colapso de muro de complejo arqueológico Wari ] Proyectos especiales El proyecto incluye cuatro componentes: la restauración de las estructuras arquitectónicas; la conservación de las estructuras y del camino que conduce al sitio y las viviendas coloniales; la comunicación interactiva sobre el valor histórico cultural y material del sitio arqueológico; y la mitigación ambiental. Este proyecto de inversión está cargo de la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales, como entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Al respecto, el sector destacó la próxima culminación del proceso de consulta previa con las personas residentes en las comunidades situadas dentro del espacio que comprende este Patrimonio Cultural de la Nación, ubicado en la provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho. «La culminación de este proceso de consulta previa se concretará con la realización de una segunda reunión de diálogo, del 25 al 29 de agosto próximo, en la localidad de Huacahuaura», precisó el ministerio. El proceso de consulta previa tuvo diversas etapas de socialización, buscando no solo delimitar el monumento para ejecutar el proyecto de inversión, sino también para generar oportunidades de crecimiento social y económico para los integrantes de las diferentes comunidades originarias de la zona. [Lea también: Ayacucho: anuncian exhibición de nuevos vestigios hallados en complejo arqueológico Wari ] Reunión de coordinación La responsable de la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales, Claudia Sánchez, se reunió hoy con el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rua, y el responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho, Carlos Condori, para coordinar la implementación del referido proyecto. La región Ayacucho se caracteriza por el turismo, manifestaciones culturales y por actividades comerciales «que no se han desarrollado a plenitud a causa del estado deteriorado del complejo arqueológico Wari», informó el Ministerio de Cultura. [Lea también: Museo de Sitio Túcume celebra sus 30 años de creación con un variado programa ] Más en Andina: La Biblioteca Nacional del Perú ( @BibliotecaPeru ) celebra 201 años construyendo comunidad desde la lectura https://t.co/BLpk1C5tEf pic.twitter.com/CLoH5bq7FK

