¡Ay, que dólar!

Entornointeligente.com /

Los colombianos vieron perplejos en los últimos días cómo el precio del dólar subía y subía sin parar. Durante ocho jornadas consecutivas la cotización de la divisa llegó a niveles nunca imaginados, rompiendo todos los techos y echando por los aires las previsiones de los analistas más sesudos. La divisa llegó a 4.627 pesos y muchos apostaban a que en cualquier momento superaría 5.000 pesos.

Sin embargo, dio un respiro a partir del pasado miércoles cuando descendió 69 pesos, cuando se conoció el dato de inflación en Estados Unidos, de 9,1 % anual. El dólar dio una tregua y está en niveles cercanos a los 4.400 pesos. Sin embargo, este descenso en la cotización no calma la gran incertidumbre que pesa en el mercado cambiario, que seguramente se mantendrá en lo que resta del año.

El dólar se ha convertido en un termómetro que mide cómo está la fiebre del paciente, es decir, los problemas en la economía de muchos países, especialmente los desarrollados, que están temerosos de una recesión.

Y es que se siguen juntando factores que han llevado a una tormenta perfecta, en la que el dólar se encuentra en el ojo del huracán: la guerra contra Ucrania desatada por Rusia, que ha tenido impacto en la elevada inflación que azota a muchos países, el alza en las tasas de interés para contener dicha inflación, la prolongación del covid y la desaceleración en varias economías. De ahí que la divisa esté «enloquecida». Un claro ejemplo es el desplome del euro, la moneda fuerte de Europa, que por primera vez en 20 años está en paridad con el dólar, o incluso por debajo.

Como si este coctel explosivo fuera poco, en Chile y Colombia, que han visto la mayor disparada de la divisa, la llegada de gobiernos de izquierda se ha sumado como otro factor en contra. El peso colombiano está en la lista de las monedas más devaluadas, con 14 % en lo corrido del año. Los anuncios del nuevo gobierno no han tranquilizado los mercados. Las principales inquietudes siguen centradas en la megarreforma tributaria de 50 billones de pesos y el freno a los nuevos contratos de exploración petrolera.

Mientras el dólar se desbocó, no se ve quién pueda atajarlo. El Banco de la República, que hace un par de décadas era muy activo en el mercado cambiario, ahora se ha hecho a un lado y no quiere intervenir. En la década de los 90 llegó a gastar millones de dólares de las reservas internacionales para mantener la banda cambiaria, una franja en la que se movía el precio de la divisa para evitar grandes fluctuaciones. Pero a pesar de «quemar» dólares no logró frenar la especulación y en 1999 se vio obligado a abandonar este esquema.

Ahora deja el precio a la libre flotación del mercado. A pesar de la disparada, no ha salido a vender dólares, aunque cuenta con suficiente munición para ello —las reservas internacionales ascienden a 57.000 millones de dólares—.

El emisor prefiere concentrar sus esfuerzos en bajar la inflación, que sigue en sus mayores niveles en 22 años y que a junio llegó a 9,67 %. El problema es que una divisa muy alta va a golpear más el costo de vida si se tiene en cuenta que el 20 % de la canasta familiar incluye productos importados.

Por más que la junta directiva del emisor suba las tasas de interés para contener la inflación, no está atacando la devaluación, que incide en los precios. Entre enero y abril las importaciones ascendieron a 25.333 millones de dólares, con un incremento del 46 % frente a igual periodo del año anterior. De este monto, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas crecieron 32 %, siendo los cereales, las frutas, las legumbres, los productos lácteos y las carnes, así como los alimentos para animales, lo que más se está trayendo de afuera.

El impacto de un dólar disparado no solo se refleja en mayores precios para los consumidores, sino en recursos adicionales que debe pagar el Estado por sus obligaciones internacionales y que salen de los impuestos que todos pagamos. La deuda externa del país llegó a 100.582 millones de dólares y la deuda externa privada a 73.731 millones. En total son ¡174.000 millones de dólares! en obligaciones externas, que se han encarecido 14 % este año. Por eso, más de uno debe estar con dolor de cabeza cada vez que ve dispararse la cotización del billete verde.

¿Qué se puede esperar en los próximos meses? Los analistas no se arriesgan con pronósticos que saben que los mercados echarán por la borda, pero sostienen que se mantendrá en una montaña rusa en lo que resta del año, mientras no haya claridad en el alcance de las reformas que emprenderá el nuevo gobierno.

Por lo pronto el presidente electo Gustavo Petro se pronunció y lanzó un mensaje a través de un trino que decía que «a quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar, que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. ¡ojo! No pierdan sus dineros». Ojalá que este deseo se cumpla y que haga lo posible para tranquilizar a los mercados, no solo con palabras, sino con hechos

LINK ORIGINAL: El Colombiano

Entornointeligente.com