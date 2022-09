AY PAPÁ â» Daniella Navarro podría protagonizar una telenovela junto a su enemiga Ivonne Montero

Entornointeligente.com /

Daniella Navarro responde si trabajaría junto a Ivonne Montero tras sus encontronazos en La Casa de los Famosos 2. Las actrices Ivonne Montero y Daniella Navarro fueron grandes rivales dentro del reality show de Telemundo, odio que logró traspasar la pantalla y ocasionó un fuerte toma y dame incluso una vez terminado de grabar el programa, dejando en evidencia que son como perros y gatos, no pueden estar juntas en el mismo lugar.

Por este motivo, sus fanáticos se preguntan si hay alguna posibilidad de que trabajen juntas en una telenovela de ser convocadas, a lo que la venezolana respondió de forma muy directa «La verdad si tuviese que elegir yo elegiría nada más a Julia, Rafa y Nacho; pero si me toca trabajar con todos ellos yo no tengo problema en trabajar con ninguno de ellos».

Seguidamente, Navarro explicó que a la hora de estar en una producción para televisión ella guarda sus rencores para cumplir con su deber «Yo soy una profesional y para mí hay algo que se respeta que es el público y eso para mí es intocable y si un público me quiere ver a mí en una telenovela con todos esos personajes pues yo lo hago». En este caso, admitió que no tendría problema es protagonizar con Ivonne en pantalla e incluso hizo un halago a su compañero, concluyendo «es tremenda actriz, pero es que el problema no lo tengo yo, ese es el problema, el problema lo tienen todos ellos no yo». Redacción Gossipvzla con información de People en Español

