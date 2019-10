Axel Kicillof: “Vidal es como el gobierno del ‘jódanse’, nunca está para dar una mano”

Entornointeligente.com /

El candidato a gobernador del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires responde a los recientes dichos de Mauricio Macri sobre la “narco-capacitación en escuelas”. Además, cuenta cuáles serían algunas de sus primeras medidas si gana el 27 de octubre, se somete al cuestionario “gatite” y en la pregunta sticker responde cómo se llevaría con Alberto Fernández si llega a ser presidente. Políticos en carrera – Axel Kicillof Axel Kicillof (48) me espera en una estación de servicio, sobre el Acceso Oeste, a la altura de Luján. Está tomando mate, apoyado sobre el Renault Clío con el que ya recorrió 130 municipios de la Provincia de Buenos Aires. Como su agenda está muy ajustada, acordamos realizar la entrevista en un tramo del trayecto hacia Junín, su próximo destino. Lo saludo y le pregunto: “¿Cómo pueden saber los bonaerenses si sos realmente un buen conductor para la Provincia?”. Kicillof se ríe y me dice: “Lo que te puedo proponer es que subamos al Kicimóvil, conduzco y vos evaluás”. Acepto su propuesta, nos subimos al auto y arrancamos. -En los últimos tiempos, Pichetto dijo que sos “comunista” y que podrías “alentar el saqueo, el robo a bancos y a matar gente”. Te tiene un gran aprecio Miguel Ángel, ¿no? -Yo no creo que sea un dirigente u otro, creo que ha sido una decisión. La campaña que han decidido hacer es una campaña sucia y creo que no les ha funcionado. -Durante el primer debate presidencial, Mauricio Macri dijo: “Imagino que Kicillof va a poner una narco-capacitación en las escuelas”. ¿Qué pensás de lo que dijo el Presidente? -Penoso, lamentable. Lo vengo pidiendo desde el principio: córtenla con las agresiones, los ataques, con tratar de generar odio o ensuciar. No pienso perder el tiempo en contestar acusaciones que no sé ni de qué se tratan. -Pasemos ahora a si sos Gobernador. ¿Cómo será tu política contra el narcotráfico? -Hay que perseguir y castigar a los grandes del crimen organizado, de los grandes carteles. Ahí hubo un gran fracaso del oficialismo que lo quieren disfrazar de éxito. -Si sos Gobernador, ¿qué vas a hacer con el salario de los docentes? -Lo primero, en el marco de una emergencia, es iniciar un trabajo de recuperación del poder adquisitivo. -Si sos Gobernador, ¿qué vas a hacer con las PyMEs? -Recuperar el mercado interno y después revisar los costos que tienen que ver con la cuestión tarifaria y con la dolarización de la economía. Hay que generar políticas tarifarias que sean pagables; durante este gobierno se perdieron 140 PyMEs por mes. Eso hay que terminarlo. -En los próximos cuatro años, vas a tener en la provincia vencimientos de deuda por USD 8.500 millones. Si sos Gobernador, ¿cómo los vas a pagar? -Está muy complicado. Así como está la deuda, es una situación parecida a la de Nación. -¿Creés que tendrías que reestructurar la deuda de la Provincia? -Yo estoy esperando que el Gobierno actual, en el tiempo que le queda, deje la cuestión clara y más ordenada. -Pasemos ahora a la pregunta filtro. ¿Cómo definirías al gobierno de María Eugenia Vidal? El candidato a gobernador agarra su celular, busca entre los filtros disponibles en Instagram y responde: -¿Qué representa ese filtro? -Basta, basta, basta a la mentira, al engaño. Cuando cierra un negocio, cuando se pierde un puesto de laburo, el gobierno de Vidal nunca está para dar una mano, es como el gobierno del ‘jódanse’. -Hace poco adoptaste dos gatitas en Berazategui y eso generó infinidad de memes. Teniendo en cuenta esto, te voy a hacer el cuestionario gatite . -(Risas) ¡Dale! -El peronismo, ¿tiene siete vidas? -(Risas) Para empezar, ¿no?, después sigue teniendo. -El “es con todos”, si se gana la elección, ¿puede transformar al espacio político en una “bolsa de gatos”? -Espero que no porque se aprendió de eso. Lo que le da la unidad al Frente de Todos es el diagnóstico actual, el haber entendido que separados nos devoran los de afuera, como decía el Martín Fierro, y que terminó siendo costoso para la Argentina. -¿Qué dirigentes caen siempre parados, como los gatos? -Me parece que los que son más coherentes: Cristina y Néstor. -Pasemos al ámbito musical. ¿Con qué estribillo de qué canción describirías lo que para vos representa el Frente de Todos? -All you need is love , de Los Beatles. Estoy muy onda paz y amor porque nos están tirando con todo. Y me parece que hubo tanta apuesta al odio, a la división, que necesitamos un poquito de estar todos juntos. -Wos, probablemente el artista más disruptivo de la escena musical argentina en estos momentos, en una de sus canciones más populares, “Canguro”, dice: “Y no hables de meritocracia, me da gracia…” -“No me jodas, que sin oportunidades esa mierda no funciona.” -Veo que la conocés. ¿Qué pensás de esa frase? -Es notable. Hay veces que para decir las cosas, para ir al hueso, no hay nada mejor que el arte; porque a veces cuando lo envolvés con belleza, “con simpleza” -como dice Wos-, la cosa se entiende más. -Te estuve stalkeando en las redes sociales y encontré en tu Instagram este video: Video de axel bailando y cantando en instagram -(Risas) Muy bueno. -Cerremos con la pregunta sticker . Únicamente podés responder con stickers , no podés utilizar ninguna palabra. Si Alberto Fernández finalmente es electo Presidente y vos sos electo Gobernador, ¿vas a tener una buena relación o te vas a llevar como Scioli se llevaba con Cristina? Kicillof se ríe, busca stickers en su celular y responde: -¿Te vas a llevar bien? -Sí, sin dudas. Vamos a trabajar juntos.

