Axel Kicillof: “La mayoría de los barrios privados eran prácticamente ocupaciones”

Mientras las tomas de tierras continúan multiplicándose en diferentes puntos del país, el gobernador Axel Kicillof se refirió a los problemas en torno a la disponibilidad de tierras públicas y privadas en la Provincia de Buenos Aires y declaró que “la mayoría de los barrios privados” eran “prácticamente ocupaciones de tierra” porque ” no pagan impuestos “. En el marco del conflicto en torno a la toma de Guernica y a su próximo desalojo, las declaraciones de Kicillof fueron rápidamente levantadas por los medios y tomadas por la oposición como un aval a la usurpación de tierras y un ataque a la propiedad privada. Como respuesta , funcionarios bonaerenses denunciaron la manipulación mediática y política de los dichos del gobernador.

“La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados , entonces no pagan impuestos . Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo “, sostuvo Axel Kicillof , haciendo referencia a la ausencia de un mapa de disponibilidad de tierra pública y privada que dificulta el desarrollo de planes de vivienda . La frase, sin embargo, fue recortada de manera que parecía que comparaba la toma de tierras en Guernica con los barrios privados de la Provincia. “Kicillof cruzó la raya de la racionalidad política . Avalar la toma de tierras con argumentos extraviados solo genera más incertidumbre y promueve inseguridad legal”, denunció el diputado de Juntos Por el Cambio, Cristian Ritondo . “Primero la inacción en Guernica. Ahora el gobernador pone en duda la propiedad privada. Estas ideas atrasan y fracasaron”, acusó, por otro lado, el ex ministro de Economía de De La Rúa, Ricardo López Murphy.

Desde el gobierno bonaerense respondieron con dureza al recorte de las declaraciones de Kicillof. “No sobreactúe diputado y lea la entrevista: el gobernador alude a la situación irregular en la que se encuentran algunos barrios privados y que ayudaremos a poner al día”, le respondió el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, a Ritondo a través de Twitter. En el mismo tono, la ministra de Gobierno, Teresa García, también salió a contestarle al jefe de la bancada del Pro: “¿Usted leyó la nota? ¿Por qué miente? Usted y la ex gobernadora dejaron sin convalidar miles de nuevas urbanizaciones. Y esos bonaerenses no pueden escriturar”, le recriminó a través de las redes sociales.

Específicamente sobre la toma de Guernica , Kicillo f destacó que más de 600 familias que estaban asentadas en el predio “firmaron un compromiso con la provincia “, tras lo cual se había realizado “un desalojo voluntario”. El gobernador hizo hincapié en el deseo de la administración de buscar “una manera pacífica ” de resolver el conflicto , aunque resaltó que “la toma de terrenos privados es ilegal ” y que había que resolver el problema de vivienda ” en el marco de la ley “.

