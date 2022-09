Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Adeus à rainha Rock in Rio Ex-chefe da polícia preso Cantora espancada Avril Lavigne no 'palco mudo'? Som inaudível no Rock in Rio frustra fãs e desperdiça bom momento da carreira Ela tocou no Palco Sunset em show com o som tão baixo que parecia estar 'no mudo'. Cantora pareceu até disposta e fez discursos que quase ninguém entendeu. Por Rodrigo Ortega, g1

09/09/2022 21h40 Atualizado 09/09/2022

Show de Avril Lavigne começa com falha de som e público não ouve quase nada

Teve gente que reclamou de Avril Lavigne ser escalada para o Palco Sunset, e não no maior espaço do Rock in Rio, o Palco Mundo. Mal sabiam que seria pior: ela tocou no «palco mudo» do festival.

Avril Lavigne começou o show de encerramento do Sunset nesta sexta-feira (9) com uma enorme falha no som. As caixas estão tão baixas que o público não consegue ouvir quase nada.

Um coro de «aumenta o som» foi muito mais audível do que a primeira música, «Girlfriend».

A plateia já estava lotada desde antes do show, que começou às 21h30, com 15 minutos de atraso. Enquanto Billy Idol cantava para pouca gente no palco principal, os fãs já se espremiam em frente ao Sunset.

1 de 3 Avril Lavigne no Palco Sunset no quinto dia de Rock in Rio — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Avril Lavigne no Palco Sunset no quinto dia de Rock in Rio — Foto: Marcos Serra Lima/g1

A cada intervalo o público voltava a fazer coro implorando para aumentar o som. Aos poucos, foram desistindo e apenas fazendo coros tentando cantar juntos.

A cantoria de «Complicated» em que só se ouvia os fãs foi um momento um pouco comovente, um pouco revoltante.

Antes disso, ela fez um discurso ao qual pouca gente além de quem estava perto da grade reagiu, pois simplesmente não dava para entender.

2 de 3 Avril Lavigne se apresenta no quinto dia de Rock in Rio — Foto: Reprodução Avril Lavigne se apresenta no quinto dia de Rock in Rio — Foto: Reprodução

O Rock in Rio de 2022 já teve outros shows com reclamações do público pelo som baixo, como do Iron Maiden, headliner do primeiro dia. Mas o da Avril Lavigne foi um erro de outro nível.

No meio do show, enquanto os fãs mais dedicados tentavam levar «My happy ending» no coro, muita gente frustrada começou a ir embora.

O pior é que Avril parecia até simpática, ao contrário dos relatos de um show frio em São Paulo. Mas só quem estava lá na frente conseguia entender e retribuir.

Foram onze músicas em uma hora, três delas do novo álbum «Love sux», em que ela se aproveitou do revival do pop-punk para voltar ao som dos seus discos de mais sucesso do início dos anos 2000.

O som melhorou um pouco na parte final, mas ainda bem aquém do aceitável, com fogos e outro coro comovente em «Sk8er boi».

Um vídeo longo com cenas de Avril na natureza introduziu uma sequência final de três baladas, encerrada com «I'm with you». Foi a deixa para a debandada final do público frustrado com o som.

A plateia começou abarrotada e ansiosa e terminou mais vazia e frustrada. No balanço entre expectativa e realidade foi um dos shows mais desastrosos da história do festival.

Como se não bastasse, a última música, «I'm with you», foi interrompida na metade pelo show do Fall Out Boy já iniciado no outro palco. A essa altura, os fãs que continuavam lá já riam para não chorar.

3 de 3 Avril Lavigne no Rock in Rio 2022 — Foto: Marcos Serra Lima/g1 Avril Lavigne no Rock in Rio 2022 — Foto: Marcos Serra Lima/g1

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com