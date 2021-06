Avril Lavigne llega a TikTok y su primer video causa furor entre sus seguidores

Entornointeligente.com / En el clip, Lavigne está en una playa durante un día soleado y realiza el lipsync de su propia canción, para luego desviar la cámara hacia el skater Tony Hawk . El patinador de 53 años es toda una leyenda: con más de seis millones de seguidores en Instagram, hace todo tipo de trucos con la patineta.

Informate más “Maradona: sueño bendito”, nuevo adelanto de la serie sobre la vida de Diego

He was a… @tonyhawk #GoSkateboarding #sk8rboi @avrillavigne He was a… @tonyhawk #GoSkateboarding #sk8rboi

Sk8er Boi – Avril Lavigne El video de inmediato causó furor entre los fanáticos de la artista, quienes recordaron sus inicios. Avril Lavigne con su video alcanzó los 12 millones y medio de visualizaciones y más de 3 millones de likes. Además de que falta poco para que tenga el millón de suscriptores.

La incorporación de la famosa cantante a TikTok no sólo dio de qué hablar por el hecho en sí, sino también por la apariencia de la cantante ya que luce igual que en los años en que alcanzo la fama.

El tema la hizo que se volviera tendencia en Twitter con opiniones divididas. Mientras algunos aseguran que la intérprete se ve más joven que muchos con menos edad, otros aseguran que se ve joven porque a los 36 años aún es joven.

Cabe recordar que la artista estuvo ausente en la industria musical durante seis años: en 2019, explicó a sus seguidores que había atravesado problemas de salud. Tras una dura lucha contra la enfermedad de Lyme, pudo recuperarse y transformó aquella difícil experiencia en un nuevo disco.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com