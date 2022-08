Avril Lavigne celebra 20 años de éxito con una estrella en el Paseo de la Fama

Entornointeligente.com /

La cantante de pop-punk Avril Lavigne, cuyo primer álbum «Let Go» cumple dos décadas en 2022, fue condecorada este miércoles con una estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood. «Es uno de los días más felices de mi vida. Esto es una locura porque aún me acuerdo cuando paseaba por aquí, veía los nombres de estas leyendas y pensaba que el mío nunca estaría», expresó la artista tras el reconocimiento. Lavigne, nacida en Belleville (Canadá) en 1984, comenzó el acto vistiendo un traje negro de cuadros rojos pero acabó enfundándose un suéter negro que utilizaba durante su adolescencia en la que podía leerse «el ‘skateboarding’ no es delito». Una prenda que la franco-canadiense aún se ponía justo cuando sacó su primer disco, «Let Go», cuyo lanzamiento cumple ahora 20 años y que Lavigne quiso recordar «No puedo creer aún que hayan pasado 20 años y tantas cosas buenas después de ese álbum. Me siento muy agradecida con todos los que valoran y se han identificado en algún momento con mi música», aseguró. Uno de los seguidores confesos de las composiciones de Lavigne es el artista Machine Gun Kelly, con quien ha compartido gira por Estados Unidos este año y que también estuvo presente en la ceremonia. «Avril: representas a diferentes generaciones en sus etapas de niñez y edad adulta. Eres toda una inspiración y tus canciones me han acompañado desde antes de lo que piensas, cuando estaba feliz o cuando sufría por amor», afirmó el rapero estadounidense. La estrella de Lavigne es la número 2.731 en el Paseo de la Fama desde que se comenzara a impulsar a principios de la década de los sesenta como estrategia del artista Oliver Weismuller para dar un lavado de cara al barrio angelino de Hollywood. Desde hoy, la icono del género pop-punk cuenta con una estrella en el reconocido bulevar mientras continúa con la gira de su disco «Love Sux», con el que ofrecerá una serie de conciertos en Japón a finales de año. Además, el pasado 4 de junio sacó una nueva edición del álbum «Let Go» por su vigésimo aniversario y tiene agendada nueva gira como cabeza de cartel en primavera del año que viene por Europa. Durante su carrera, Lavigne ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo, ha sido nominada en 8 ocasiones a los Grammy y el videoclip de su canción «Girlfriend» (2007) fue el primero en alcanzar los 100 millones de visitas en la historia de la plataforma YouTube

