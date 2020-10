Elecciones 2021: partidos que no pasen valle electoral perderán inscripción

Entornointeligente.com /

Según el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas , se cancela la inscripción si al terminar el proceso no alcanzan al menos seis representantes al Congreso en más de una circunscripción, ni al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección del Congreso. En caso de ir en alianza, la valle es 6% de los votos válidos; porcentaje que se eleva en uno por ciento por cada partido político adicional. De igual forma, se cancela la inscripción cuando los partidos no participan en elecciones de alcance nacional o retiran todas sus listas de candidatos del proceso electoral en marcha. [Lea también: Conoce a los precandidatos presidenciales de los partidos con miras a las elecciones 2021 ] La valla electoral no se aplicó en los comicios congresales extraordinarios de enero pasado. Aquella vez, el pleno del JNE indicó que no correspondía aplicar el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas porque se trataba de un proceso extraordinario y no de una elección general como establece esta norma. Por lo tanto, ninguna organización política perdió su inscripción luego de aquellos comicios. Para las elecciones generales 2021, se encuentran en carrera un total de 24 partidos, ninguno de ellos en alianza, tras quedar sin efecto un acuerdo inicial entre Alianza para el Progreso y el Partido Popular Cristiano. (FIN) VVS Más en Andina: ??Hoy vence el plazo para que las organizaciones políticas presenten a la @ONPE_oficial la lista de precandidatos que serán sometidos a las elecciones internas, con miras al proceso electoral de 2021 https://t.co/INOm0LeVNT pic.twitter.com/DJ1UaHiDA4

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 31, 2020 Publicado: 31/10/2020 Loading… Noticias Relacionadas Elecciones 2021: Hoy vence plazo para remitir listas de precandidatos a la ONPE Elecciones 2021: pacto ético digital es fundamental para evitar ataques en redes Elecciones 2021: tachas contra candidatos a presidentes costarán S/ 4,300 Elecciones 2021: observadores de OEA, UE y Centro Carter vendrán al Perú Elecciones 2021: coordinan voto electrónico no presencial en el exterior Elecciones 2021: conoce a los pre candidatos presidenciales de los partidos

Entornointeligente.com