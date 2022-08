Aviso amarelo para sete ilhas dos Açores devido à chuva

Entornointeligente.com /

Os grupos ocidental e central de ilhas dos Açores estão sob aviso amarelo entre esta terça-feira e quarta-feira devido à previsão de chuva, por vezes forte.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, informou que, para as ilhas do grupo Central – Flores e Corvo – está prevista «precipitação por vezes forte», que pode «ser acompanhada de trovoada», desde as 00h00 até às 18h00 locais (19h00 em Lisboa) desta terça-feira.

Já para as ilhas do grupo central – Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial – o mesmo aviso está em vigor desde as 00h00 às 21h00 de quarta-feira.

Recorde-se que o aviso amarelo é o menos grave de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

