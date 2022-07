Avioneta se estrelló en una playa de California (+video)

Entornointeligente.com /

Un avión ligero se estrelló este viernes en el océano, frente a una playa en la ciudad de Huntington Beach (California, EEUU) ante la mirada de asombro de los bañistas.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 13:30 (hora local), fue grabado por testigos y las imágenes se difundieron en redes sociales.

En las imágenes se aprecia a la avioneta, un Piper Cub de un solo motor, volando a baja altitud paralelo a la playa, antes de estrellarse sobre el agua. Segundos después, se ve a varios surfistas corriendo hacia las olas para rescatar a los posibles heridos.

Afortunadamente, a bordo solo viajaba el piloto, quien no sufrió lesiones graves y fue trasladado a un hospital como medida de precaución.

El accidente ocurrió durante los eventos del Campeonato de Salvavidas Junior 2022, que se celebran en California.

«De repente escuchamos un golpe», comentó Corinne Baginski, quien presenció los hechos mientras su hija de 17 años participaba en la competencia. «Los chicos lo vieron y de pronto se dieron la vuelta y corrieron hacia él», agregó.

La Administración Federal de Aviación ya ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

